Kafe Meram festivalde ilgi gördü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kafe Meram festivalde ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kafe Meram festivalde ilgi gördü

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde, 9 farklı noktada faaliyet gösteren Kafe Meram, Konya'da ilk defa düzenlenen Kahve Çikolata Festivali'nde stant açtı.

KONYA (İHA) - Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi bünyesinde, 9 farklı noktada faaliyet gösteren Kafe Meram, Konya'da ilk defa düzenlenen Kahve Çikolata Festivali'nde stant açtı. Kafe Meram standı ziyaretçilerden ilgi gördü.

Meram Belediyesi'nin 9 farklı şubesiyle şehrin sosyal yaşamına kazandırdığı Kafe Meram vatandaşlardan yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen festivalde, Kafe Meram standı da yer aldı. Stantta Meram'ın gözde bölgelerindeki Kafe Meramlar tanıtılırken, lezzetler vatandaşların beğenisine sunuldu. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte Cuma günü açılışı gerçekleştirilen festivaldeki stantları gezdi. Başkan Kavuş ve Başkan Kılca, festival için alanda bulunan firmaları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

"Kafe Meramlar hemşehrilerimizden teveccüh görüyor"

Renkli anlara sahne olan festival hakkında konuşan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Meram'da yeni inşaa edilenlerin yanı sıra eskimeye yüz tutan, yıpranmış alanlarımızı da revize ederek Kafe Meram olarak yeniden hizmete açtık. Şu ana kadar 9 şube ile tesislerimiz hizmet veriyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana şehrimizin hizmetine sunduğumuz Kafe Meramlar, çok şükür hemşehrilerimizden büyük teveccüh gördü. Festivalde de arkadaşlarımız Meram Belediyemizin iştiraki olan kafelerimizin tanıtımını gerçekleştiriyor. Bir taraftan da lezzetli ürünlerini buraya gelen hemşehrilerimize sunuyorlar. Hijyenik tesislerimizde uygun fiyatla kaliteli ürünleri denemek için tüm hemşehrilerimizi Kafe Meramlara bekliyorum" dedi. - KONYA

Kafe Meram festivalde ilgi gördü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Burak Sergen Deniz Akkaya Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Ali Koç Mesut Özil Ersun Yanal Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kafe Meram festivalde ilgi gördü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 14:59:28. #1.12#