"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Düzenlendi

MALATYA (Habermetre) - "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme 3. Dönem toplantısı, Valilik 2 nolu toplantı salonunda Vali Aydın Baruş Başkanlığında gerçekleştirildi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" İl Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme 3. Dönem toplantısında; Bir önceki toplantının değerlendirilmesi, Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nın tanıtım sunumu, 2022-2025 yıllarını kapsayacak Malatya Kadına Şiddetle Mücadele 2. Eylem Planının hazırlanma süreci ile Adalete Erişim ve Mevzuat, Koruyucu ve Önleyici Hizmet, Toplumsal Farkındalık ile Veri ve İstatistik başlıklarıyla ele alınan hedef, strateji, faaliyetler ve bu faaliyetlerin yürütülmesinden sorumlu kurum kuruluşlara yönelik komisyon üyeleriyle bilgi paylaşımında bulunularak, il düzeyinde Ulusal Eylem Planı faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine nasıl katkıda bulunulabileceği üzerine değerlendirme yapıldı.

Toplantıda ayrıca 25 Kasım Kadına Karşı Uluslararası Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kurumlar tarafından yapılması planlanan çalışmalar hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.

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