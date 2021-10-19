Kadın muhtar vefat eden babasının yerine devraldığı mührü 3 dönemdir taşıyor

YALOVA (AA) - Yalova'da 23 yıl muhtarlık yapan babasının vefatından sonra Dere Mahallesi Muhtarlığına seçilen Faize Demir Kahraman, görevini 3 dönemdir sürdürüyor.

Kahraman, 2008'de yaşamını yitiren babası Hasan Demir'in ardından 29 Mart 2009'da mahalle sakinlerinin teşvikiyle girdiği seçimi 8 erkek adayın önünde en fazla oyu alıp kazanarak, mührün yeni emanetçisi oldu. 2014'te de muhtar seçilen Kahraman'ın karşısına 2019'da aday çıkmadı.

Babası gibi 35 yaşındayken muhtarlık görevine başlayan Kahraman, doğup büyüdüğü mahallede başarılı çalışmalarıyla halkın gönlünü de kazanmayı başardı.

Faize Demir Kahraman, AA muhabirine, babası Hasan Demir'in mahalle halkı tarafından çok sevildiğini ve bu nedenle de uzun süre muhtarlık yaptığını söyledi.

Babasının vefatının ardından halkın kendisini muhtar görmek istediğini belirten Kahraman, şöyle konuştu:

"Ben babamın muhtarlığı döneminde hep yanındaydım. Hastalığı döneminde hep yardımcı oldum. Muhtarlığın nasıl olduğunu, işleyişi de çok iyi biliyorum. O yüzden bana talepte bulundular. Önceden aklımda hiç böyle bir şey yoktu ama gelen yoğun istek doğrultusunda düşünmeye başladım, sonra muhtar olmaya karar verdim, seçimlere girdim. İlk seçimde kazandım, herhalde mahallenin vefa borcuydu diye düşünüyorum. Çünkü babam çok seviliyordu. Karşımda 8 erkek aday vardı. İnanın onların oylarının toplamı benim aldığım oyun yarısı bile değildi ama ondan sonraki seçimleri kendime mal ediyorum. Demek ki biz de iyi izler bırakmışız ki mahalleli hala arkamızda, bizi destekliyor."

"İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum"

Kahraman, muhtarlık görevinde insanlara birçok konuda yardımcı olabildiğini ve bunun kendisini mutlu ettiğini anlattı.

İşini severek ve en iyi şekilde yapmaya çalıştığını vurgulayan Kahraman, "Ben muhtar olana kadar bu işi bu kadar seveceğimi tahmin etmemiştim. Şimdi o kadar seviyorum ki herhalde bir daha dünyaya gelsem yine muhtar olurum. Kendi mesleğimi bulduğumu düşünüyorum. Çünkü insanlara yardım etmeyi çok seviyorum." dedi.

Kahraman, çeşitli kurum ve kuruluşlarla çalışarak vatandaşa aracı olduğunu belirtti.

Sosyal görevlerinin de olduğunu aktaran Kahraman, "O kadar hayırsever insanlarımız var ki ve zor durumda olan insanlarımız da var. Onları buluşturduğumuz, bir kişiye dokunabildiğimiz zaman hissettiğimiz şeyi başka hiçbir meslekte hissedebileceğimizi zannetmiyorum. Hakikaten işimi severek yapıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eskiden muhtarlığın daha zor olduğunu ve bugünkü kadar değer görmediğini anlatan Kahraman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sayesinde muhtarların değerinin daha da arttığını ifade etti.

Kahraman, halkın teveccühü devam ettiği sürece bu işi sürdürmek istediğini sözlerine ekledi.

Mahalle sakinlerinden Birol Akça da Kahraman'ın başarıyla işini yürüttüğünü ve bu nedenle 3 dönemdir seçildiğini kaydetti.

Erol Arabacı ise muhtarlarından memnun olduklarını dile getirerek, "Her açıdan her bakımdan bize yardımcı oluyor. Babasından da memnunduk. Kızını seçilmesi bizi daha da memnun etti. Sadece ben değil bütün mahalle memnun." diye konuştu.