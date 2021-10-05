Japonya Oyun Ödülleri 2021 İçin Kazananlar Belli Oldu
Japonya Oyun Ödülleri 2021'e Ghost of Tsushima ve Monster Hunter Rise damga vurdu.
2021 Japonya Oyun Ödülleri, geride bıraktığımız günlerde gerçekleşti. Cumartesi günü hayata geçen etkinlikte, halk oylarının yanı sıra özel bir jüriye sahip olan Japonya Oyun Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Organizasyonun en prestijli ödülü olan "Büyük Ödülü" Sucker Punch yapımı Ghost of Tsushima ve Capcom'un popüler serisinin son oyunu Monster Hunter Rise paylaştı.
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1996 yılından beri CESA ( Bilgisayar ve Eğlence Derneği) tarafından organize edilen ve özellikle Japonyalı oyun geliştirici ve oyun severler tarafından ilgiyle takip edilen Japonya Oyun Ödülleri'nin kazananları belli oldu. "Küresel Çapta Yabancı Ürün Ödülü" dışında tüm ödüller Japon oyun geliştiricilerine dağıtılıyor. Bu yönden globale kapalı bir organizasyon diyebiliriz. 2002 yılındaki etkinlikten beri her sene en prestijli ödülün iki yapım arasında paylaştırıldığı organizasyonda bu sene, geçen sene de gelenek bozulmadı.
Organizasyonda birkaç adet ödül başlığı bulunmakta. "Büyük Ödül" seneye damga vurmuş, en çok oyu toplamış oyunların paylaştığı bir ödül oluyor. "Mükemmelik Ödülü" de keza seneye damga vurmuş, pek çok açıdan kusursuz oyunları kapsıyor. Büyük ödülü almış olan oyunlar, Mükemmellik Ödülü'ne de sahip oluyorlar. Bunlar dışında "Oyun Tasarımı Ödülü, En Çok Satan Ödülü, Küresel Çapta Japon Ürünü Ödülü, Küresel Çapta Yabancı Ürün Ödülü" de etkinlikte sahiplerini bulanlar arasında.
2021 Japonya Oyun Ödülleri kazananları ise şöyle:
Büyük Ödül
Ghost of Tsushima
Monster Hunter Rise
Mükemmelik Ödülü
Uma Musume Project
Genshin Impact
Ghost of Tsushima
Sakuna: Of Rice and Ruin
Resident Evil 3
BUDY MISSION BOND
Final Fantasy VII Remake
Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!
Monster Hunter Rise
The Last of US Part II
Best Sales Awards
Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!
Küresel Çapta Japon Ürünü Ödülü
Animal Crossing: New Horizons
Küresel Çapta Yabancı Ürün Ödülü
Call of Duty: Black Ops Cold War