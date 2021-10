Japonya Oyun Ödülleri 2021 İçin Kazananlar Belli Oldu

2021 Japonya Oyun Ödülleri, geride bıraktığımız günlerde gerçekleşti. Cumartesi günü hayata geçen etkinlikte, halk oylarının yanı sıra özel bir jüriye sahip olan Japonya Oyun Ödülleri'nde kazananlar açıklandı. Organizasyonun en prestijli ödülü olan "Büyük Ödülü" Sucker Punch yapımı Ghost of Tsushima ve Capcom'un popüler serisinin son oyunu Monster Hunter Rise paylaştı.

1996 yılından beri CESA ( Bilgisayar ve Eğlence Derneği) tarafından organize edilen ve özellikle Japonyalı oyun geliştirici ve oyun severler tarafından ilgiyle takip edilen Japonya Oyun Ödülleri'nin kazananları belli oldu. "Küresel Çapta Yabancı Ürün Ödülü" dışında tüm ödüller Japon oyun geliştiricilerine dağıtılıyor. Bu yönden globale kapalı bir organizasyon diyebiliriz. 2002 yılındaki etkinlikten beri her sene en prestijli ödülün iki yapım arasında paylaştırıldığı organizasyonda bu sene, geçen sene de gelenek bozulmadı.

Organizasyonda birkaç adet ödül başlığı bulunmakta. "Büyük Ödül" seneye damga vurmuş, en çok oyu toplamış oyunların paylaştığı bir ödül oluyor. "Mükemmelik Ödülü" de keza seneye damga vurmuş, pek çok açıdan kusursuz oyunları kapsıyor. Büyük ödülü almış olan oyunlar, Mükemmellik Ödülü'ne de sahip oluyorlar. Bunlar dışında "Oyun Tasarımı Ödülü, En Çok Satan Ödülü, Küresel Çapta Japon Ürünü Ödülü, Küresel Çapta Yabancı Ürün Ödülü" de etkinlikte sahiplerini bulanlar arasında.

2021 Japonya Oyun Ödülleri kazananları ise şöyle:

Büyük Ödül

Ghost of Tsushima

Monster Hunter Rise

Mükemmelik Ödülü

Uma Musume Project

Genshin Impact

Ghost of Tsushima

Sakuna: Of Rice and Ruin

Resident Evil 3

BUDY MISSION BOND

Final Fantasy VII Remake

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Monster Hunter Rise

The Last of US Part II

Best Sales Awards

Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!

Küresel Çapta Japon Ürünü Ödülü

Animal Crossing: New Horizons

Küresel Çapta Yabancı Ürün Ödülü

Call of Duty: Black Ops Cold War

