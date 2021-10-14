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İzmir depreminin simge ismi Elif bebeğin kaybettiği abisi "Yüreklere Umut" oldu

AA / Haydar Toprakçı - Haberler | Kültür Sanat
İzmir depreminin simge ismi Elif bebeğin kaybettiği abisi

İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in aynı felakette yaşamını yitiren 7 yaşındaki abisi Umut'un anısı, Türkiye'nin farklı noktalarındaki okullarda yaşatılıyor.

İZMİR (AA) - İzmir'in Seferihisar ilçesinde 30 Ekim'de yaşanan 6,6 büyüklüğündeki depremden 65 saat sonra enkaz altından çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in aynı felakette yaşamını yitiren 7 yaşındaki abisi Umut'un anısı, Türkiye'nin farklı noktalarındaki okullarda yaşatılıyor.

Depremin ardından Doğanlar Apartmanı'nın enkazından bir itfaiyecinin parmağına tutunarak çıkarılan Elif, umudun simgesi oldu. Depremin ilk saatlerinde aynı enkazdan çıkarılan anne Seher, ikiz kızları Elzem ve Ezel ile ailesinin kurtarılmasını bekleyen baba Oğuz Perinçek, Elif'in kurtarılmasının ardından hastane odasında buluştu. Buluşmanın eksik kalan parçası ise enkazdan sağ çıkarılan ancak kısa bir süre sonra hayata veda eden ailenin 7 yaşındaki üyesi Umut Perinçek'ti.

Perinçek Ailesi, "beyefendi" duruşlu ve güzel bakışlı Umut'un anısını başka çocuklarla yaşatma kararı aldı. Türkiye'nin ve dünyanın birçok yerinden gelen bireysel yardım ve destek önerisini kabul etmeyen aile, eğitim, kültür, spor ve toplumsal alanlarda özellikle dar gelirli ailelerin çocukların faydalanacağı kurumsal projeler hayata geçirmek için çalıştı.

Aile yakınları, gönüllülerin desteği ile kurulan Yüreklere Umut Vakfı (YUVA), Milli Eğitim Bakanlığı izniyle İzmir'in Menderes, Bayraklı ve Urla ilçeleri, İstanbul'un Bağcılar ilçesi ile Şanlıurfa'daki bazı okullarda kütüphane, laboratuvar ve ana sınıflarını hizmete açtı.

YUVA'nın simgesi de enkaz altından bir itfaiyecinin parmağına tutunarak çıkarılan Elif'in akıllarda kalan ve umudu çağrıştıran görüntüsü oldu.

"Umut Yuvamız Olsun" sloganıyla yürütülen çalışmalar sayesinde Umut Perinçek'in anısı, adını taşıyan sınıflarda, çok sevdiği hayvan kitaplarının da yer aldığı kütüphanelerde yaşamaya başladı.

Baba Oğuz Perinçek: "Umut her yerde vardır"

Vakfın kurucularından baba Oğuz Perinçek, AA muhabirine, oğulları Umut'un anısını yaşatmayı ve yaraları sarabilmeyi istediklerini söyledi.

"Umut fiziksel olarak yanımızda olmasa da her zaman her yerde vardır." diyen Perinçek, şöyle konuştu:

"Elif, umut oldu ve 65 saat sonra küçücük bedeni ama kocaman yüreği ile sımsıkı tutundu hayata. Tek mağdur Perinçek ailesi ya da depremzedeler değil aslında, mağduriyet her yerde. Önemli olan onlara ulaşabilmek bir nebze de olsa yaralarına merhem olabilmek. Umut gelecektir, inançtır, özlemdir, olgunluktur, doğallıktır, saflıktır, erdemdir. Umut bundan sonra YUVA sayesinde gülen, mutlu olan her çocukta can bulacak. Umut'un adını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için kurulan bu vakfın amacı yüreklerindeki masumiyetin, gözlerindeki mutluluk ışıltısının kaybolmaması için geleceğimiz olan çocuklarımıza her konuda destek olmaktır."

Perinçek, yaraları iyileştirmenin en iyi yolunun da başkalarının yaralarını sarmak olduğunu da aktardı.

Oğuz Perinçek, YUVA bünyesinde yaratıcı yazarlık kursu düzenlemeyi, tiyatro ve koro çalışmaları yapmayı, sergiler açmayı ve ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştirmeyi istediklerini sözlerine ekledi.

Umut'tan kalan son görüntüler

Öte yandan, anısı okullardaki sınıflarda, laboratuvarlarda ve kütüphanelerde yaşatılan Umut'un yer aldığı son video görüntüleri de anne Seher Perinçek'in cep telefonundan çıktı. Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seher Perinçek'in telefonunda Umut ile kardeşleri Elif, Elzem ve Ezel spor yaparken görülüyor.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

AA / Haydar Toprakçı - Son Dakika Haberleri
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