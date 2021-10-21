İstihdam Ortalamaları Bakımından En Başta Gelen İllerden Bir Tanesiyiz

KOCAELİ (Habermetre) - İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in başkanlığında gerçekleştirildi. Valilik Akçakoca Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey'in yanısıra, Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü Ulvi Yılmaz, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, kurum müdürleri ile İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu üyeleri katıldı.

İşsizlik ve yeterli istihdam yaratılamamasının ülkelerin en önemli sorunu olduğunu belirterek konuşmalarına başlayan Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey; "Günümüz dünyasının en önemli problemlerinden bir tanesi kuşkusuz işsizlik ve yeterli istihdam yaratılamamasıdır. Bu nedenle istihdam artırıcı yatırım ve politikalara ağırlık verilmesi ülkelerin öncelikli işleri haline gelmiştir. Bu amaçla yerel düzeyde oluşturulan istihdam politikası uygulamalarının etkin olması zorunluluk halini almıştır. İşverenlerimizin nitelikli işgücüne daha hızlı ulaşabilmesi amacıyla İŞ-KUR kendi bünyesinde olan işsizleri iş gücü uyum programlarına tabi tutarak yetiştirmektedir. Yani işverenin nitelikli işgücü talebi karşılanırken aynı zamanda işsizlerimize meslek kazandırmakta, onlara yeni iş kapıları açmaktadır. Kocaeli Çalışma ve İş Kurumuna 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde işletmelerden 76 bin kişilik açık iş alınmış ve bu alınan taleplere 37 bin vatandaşımız yerleştirilmiştir. 2020 yılı Eylül ayı sonu itibariyle İş Kurumuna kayıtlı olan işsiz sayısı 64 bin iken bu sayı 2021 yılı Eylül ayı sonu itibariyle 62 bin kişiye düşmüştür. İlimizde 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde İş Kurumuna işsizlik sigortası ödeneği almak için yaklaşık 34 bin kişi başvuru yapmış ve bu başvurulardan yaklaşık 11 bin kişi işsizlik ödeneği almaya hak kazanmış, kurum tarafından toplamda 102 milyon 250 bin TL tutarında ödeme yapılmıştır. İş Kurumuna 2021 Eylül ayı sonu itibariyle İş Danışmanlığı sürecindeki bireysel görüşme sayısı yaklaşık 45 bin olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca İş Kurumunca 2021 yılının ilk 9 aylık döneminde 218 kişiye iş arama becerileri eğitimi, 10. 015 kişiye de mesleki eğitim verilmiştir. İstihdam ortalamaları bakımından en başta gelen illerden bir tanesiyiz. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna olumlu yönde katkıda bulunan kurul üyelerine, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. " diyen Vali yardımcısı Aslan Avşarbey, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 4. Olağan Toplantısının hayırlı olması temennisinde bulundu.

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ulvi Yılmaz tarafından kurul kararlarına ilişkin gerçekleştirmeler ve alınacak kararlarla ilgili sunum yapmasının ardından, 2021 yılında uygulanacak İşgücü Eğitim Planı güncellendi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Hayati Aydın, ilimizdeki Mesleki ve Teknik eğitim veren okullarda yapılan çalışmalara ilişkin bir sunum gerçekleştirdi. İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı, belirlenen gündem maddelerinin görüşülmesi, üyelerin kararlara ilişkin önerilerinin istişare edilmesi ile sonlandırıldı.

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