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İstanbul'da "Ordu Günleri" başlıyor

AA / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel
İstanbul'da

Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda 4 Kasım Perşembe başlayacak olan Ordu Günleri öncesi organizasyonun tanıtımı yapıldı.

PERŞEMBE, ORDU (AA) - Yenikapı Sahili Etkinlik Alanı'nda 4 Kasım Perşembe başlayacak olan Ordu Günleri öncesi organizasyonun tanıtımı yapıldı.

Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) tarafından Üsküdar Meydan-Vapur iskelesi yanında düzenlenen hazırlık etkinliğinde İstanbullular, "10'uncu Ordu Günleri"ne davet edildi.

Ordu'ya gidemeyenler için memleket hasretini çekenlere "Yenikapı'ya gelin" çağrısı yapıldı.

Yöresel lezzetleri tatmaya davet eden dernek, Ordu Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı ve Ordu Horon ekibi eşliğinde davul zurna ile coşkulu bir organizasyona imza attı.

Horon ekibine katılan ve meydanını dolduran vatandaşlara Ordu fındığı ve çikolatası dağıtıldı.

"Ordu'nun tüm güzelliklerini ve kültürünü İstanbul'a getirdik"

ORDEF Genel Başkanı Sabri Çelebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul'da Ordulu hemşerileri ile buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Meydanda gerçekleştirilen etkinliğin büyük buluşma öncesinde küçük bir hazırlık olduğunu anlatan Çelebi, şunları söyledi:

"Ordu'nun tüm güzelliklerini başta fındığı, balı, kivisi ve çikolatası ile birbirinden lezzetli yemekleri aynı zamanda eşsiz kültürünü İstanbul'a getirdik. Bugün burada Ordulu hemşerilerimiz ve Ordu'yu merak eden vatandaşlarımızla Üsküdar Meydanı'nda buluştuk. Buradan tüm İstanbul halkına bir çağrıda bulunmak istiyorum ve Yenikapı Ordu Günleri'ne tüm İstanbul halkını büyük buluşmamıza davet ediyorum. 'İstanbul burada' diyerek Karadeniz'in incisi Ordu'yu bir nebze de olsa yaşamaya davet ediyoruz."

10'uncu Ordu Günleri, İstanbul Yenikapı Sahili Fuar ve Etkinlik Alanında 4-7 Kasım arasında düzenlenecek

AA / Ayşe Erkeç - Son Dakika Haberleri
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