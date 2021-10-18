Cerrahpaşa'da yeni yoğun bakım servisleri açıldı,

Kovid-19 pandemisinde binlerce hastayı sağlığına kavuşturan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde açılan 11 yataklı yeni yoğun bakım ünitesi ile yoğun bakım yatak kapasitesi üç kat artırıldı. Açılış törenine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen, Başhekim Prof. Dr. Zekayi Kutlubay, Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak, Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanı Prof. Dr. Faik Özçelik, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yalım Dikmen, Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran ile çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

"İHTİYACA BİNAEN YOĞUN BAKIM YATAK SAYILARIN ARTIRDIK"

"PANDEMİ SÜRECİNDE AMELİYATHANELERİ BİLE YOĞUN BAKIMA ÇEVİRDİK"

"10 YATAKLI BİR YOĞUN BAKIM DAHİ YILDA YAKLAŞIK BİN HASTAYI ÇEVİREBİLİR"

"DİĞER ENFEKSİYONLAR DA ARTTI, MASKE ÖNLEMİNE DAHA SIKI UYMAMIZ LAZIM"

CERRAHPAŞA TOPLAM 105 YOĞUN BAKIM YATAĞINA ULAŞTI