- Irak'ta halk erken genel seçimler için sandık başında

KERKÜK - Irak'ta halk erken genel seçimler için sandık başına gitti.

Irak'ta, Saddam Hüseyin rejiminin devrilmesinin ardından 5'inci kez seçimler yapılıyor. Yaklaşık 24 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede oy kullanma işlemi yerel saatle 07.00'de başladı. Başkent Bağdat'ta sabah erken saatlerinden itibaren halk oy kullanmak için seçim merkezlerine akın etmeye başladı. Geniş çaplı güvenlik önlemleri ve uluslararası gözlemcilerin katılımıyla başlayan seçimler için 57 bin 834 seçim merkezi kuruldu.

Irak'ta Cuma günü güvenlik güçleri, göçmenler ve mahkumlardan oluşan 1 milyon 196 bin 453 seçmen oy kullanmak için sandık başına gitmişti. Yapılan özel oylamaya katılım oranının yüzde 70 civarında olduğu aktarıldı.

Sabah erken saatlerde oyunu kullanan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi halkı seçimlere katılmaya çağırarak, "Oylarınız değerlidir bu fırsatı değerlendirin" açıklamasını yaptı.

Seçimde 3 bin 249 aday yarışacak

Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komiserliği 21 koalisyon ve 109 siyasi partinin yanı sıra bağımsız adayların da bulunduğu 3 bin 249 aday mecliste bulunan 329 sandalye için yarışacak.

Seçimlerde Sadr Grubu lideri Mukteda Sadr başkanlığındaki Sairun Koalisyonu, Haşdi Şabi güçleri gruplarını çatısı altında toplayan Fetih Koalisyonu, eski Başbakan Nuri Maliki başkanlığındaki Kanun Devleti Koalisyonu, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi başkanlığındaki Takaddüm Koalisyonu ve Hamis Hançer başkanlığındaki Azim Koalisyonu öne çıkıyor.

Gelecek yıl Nisan ayında yapılaması planlanan seçimlerin eski Başbakan Adil Abdülmehdi'nin halk protestoları nedeniyle 2019 yılının sonlarında istifa etmesi sonucu bu yıl yapılmasına karar verilmişti.

Oy kullanma işlemleri yerel saatle 18.00'da sona erecek.

Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanı General Ali El-fireyci, şu ana kadar bir güvenlik ihlali olmadığını belirterek halkın rahat oy kullanması için tüm güvenlik güçlerine talimat verdiklerini söyledi.

Irak Türkmen Cephesi sözcüsü Ali Mehdi yaptığı açıklamada, "Milli kıyafetimizi giydik seçime katıldık. Milletimize sesleniyorum geleceğiniz için Irak'ın, Kerkük'ün geleceği için daha özgürce adaletle yaşamak için lütfen seçime gelin" dedi.

Oyunu kullanan Türkmen bir kadın, yaşlı olmasına rağmen oy kullanmaya geldiğini ancak gençlerin oy kullanmadığını ifade ederek gençleri oy kullanmaya çağırdı.

Birleşik Türkmen Cephesi milletvekili adayı Sevsen Ceddu, "Yeniden ilerlemek için daha iyi gitmek için seçime katılmak gerek" dedi.