İnegöl'de 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

İNEGÖL, BURSA (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesi'nde, bu yıl 45'incisi düzenlenen, Mobilya ve Dekorasyon Fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuar 4-9 Ekim tarihleri arasında açık kalacak.

İnegöl Fuar Alanı'nda düzenlenen 45'inci Mobilya ve Dekorasyon Fuarı'nın açılış törenine, Bursa Valisi Nihat Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Milletvekili Vildan Yılmaz Gürel, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası ve MODEF Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Uğurdağ ile çok sayıda davetli katıldı.

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu'nun da fuarın açılışında emeği geçen herkese teşekkür etiği açılış töreninde konuşan Bursa Valisi Yakup Canbolat, İstanbul'dan sonra en büyük ikinci ihracatı gerçekleştiren Bursa'nın marka bir şehir olduğunu vurguladı. Canbolat, "İnegöl, her yıl dış ticaret fazlası vererek diğer şehirler için örnek teşkil etmektedir ve ilimiz ekonomisinin önemli bir temsilcisidir. Sektörümüzün tüm emektarlarını ve işverenlerini tebrik ediyorum" dedi.