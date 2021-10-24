'İlham Veren Adımlar' Kitabı Mersin'de Yüzlerce Çocuğa Ulaştı

MERSİN (Habermetre) - İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, 'İlham Veren Adımlar' kitabının tanıtımı için Türkiye'deki ilk gezisine Mersin'den başladı. İstanbul Vakfı'nın "Büyüt Hayallerini Projesi" kapsamında yayımlanan ve geliriyle kız çocuklarına burs imkanı sağlayacak olan kitap, Mersin'de yüzlerce çocuğa ulaştı. Dilek İmamoğlu, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer'le birlikte Mersin'de 2 gün süren bir dizi ziyarette bulundu. İmamoğlu ve Seçer, ikinci gün Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin işlevsel hale getirdiği Gazi Çiftliği ile Mevlana Mahallesi Kadın ve Çocuk Atölyesi'ndeki kız çocuklarıyla buluştu.

Mersin ziyaretine Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i makamında ziyaret ederek başlayan Dilek İmamoğlu, aynı gün Dünya Kadın Çiftçiler Günü etkinliğine katıldıktan sonra Büyükşehir'in Kır Çiçekleri'yle buluşup gün sonunda ise Çamlıbel Sokak Festivali'ndeki stantları ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi ve İstanbul Vakfı Gönüllüsü Dilek İmamoğlu, Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer, Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Gülcan Kış, İstanbul Vakfı Genel Müdürü Perihan Yücel ve İstanbul Vakfı Koordinatörü Büşra Kiriş ikinci gün programında da bir dizi ziyarette bulundu.

'İlham Veren Adımlar' kitabı Gazi Çiftliği'ndeki çocuklarla buluştu

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'de tarımsal kooperatifçiliğin ilk temelini attığı ve Büyükşehir Belediyesi tarafından seneler sonra yeniden işlevsel hale getirilen Gazi Çiftliği'ni ziyaret eden Dilek İmamoğlu ve Meral Seçer, üretici kadınlar ile çocuklar tarafından alkışlarla karşılandı. Gazi Çiftliği'ndeki üretici kadın stantlarını, eğitim salonunu, teknoloji odasını, kütüphaneyi ve Atatürk odasını gezen Dilek İmamoğlu ve Meral Seçer, Gazi Çiftliği'nin bahçesinde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara 'İlham Veren Adımlar' kitabını hediye eden Dilek İmamoğlu, "Eğitim ve üretimin bir arada olduğu cennet gibi bir yerdeyiz" dedi.

İmamoğlu, çocuklara hayallerini sordu, keyifli dakikalar yaşandı

Dilek İmamoğlu, çocuklarla yaptığı sohbette onlara gelecek için ne hayaller kurduklarını sordu. İlkokula giden Elif'in gelecekte yoksullara yardım etmek istediğini söylemesi üzerine, Dilek İmamoğlu "Bunları yaparken başka hayaller de kuracaksın. Hayallerini devamlı büyüteceksin" dedi. Meryem, Ceylan ve Medine gibi çiftçi çocuğu birçok minik kız hayallerinden bahsetti. Meryem'in doktorluk hayali üzerine "Başarılı bir bilim kadını olacağına eminim" diyen İmamoğlu'nun Öykü Deniz'le yaptığı sohbette ise keyifli dakikalar yaşandı. "Benim adım Öykü Deniz, Türkiyeliyim. Atatürk'ümüze çok teşekkür ederim" diyerek sözlerine başlayan 7 yaşındaki minik kız, "Büyüyünce bebek doktoru olmak istiyorum" dedi.

"Bu ülkenin kızları ve geleceğin kadınları için çok güzel bir şeye hizmet ediyoruz"

Dilek İmamoğlu, Mustafa Kemal Atatürk'ün üretime ve eğitime verdiği öneme vurgu yaptı. Bu düşünceyle hareket ederek gelecek için başarılı ve ayakları yere basan kadınlar yetiştirmek istediklerini belirten İmamoğlu, başlattıkları projeden bahsetti. Eğitimin ve üretimin bir arada olduğu Gazi Çiftliği'nde olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren İmamoğlu, "İki güzel düşüncenin, iki güzel fikrin bir arada buluştuğu bir ortamdayız. Bir kere daha anladım ki bu ülke için, bu ülkenin kızları ve geleceğin kadınları için çok güzel bir şeye hizmet ediyoruz" dedi. 'İlham Veren Adımlar' kitabından elde edilecek gelirle kız çocuklarına burs verileceğini sözlerine ekleyen İmamoğlu, "40 başarılı Cumhuriyet kadınının ilham veren hikayeleri. Bu hikayeler kız çocuklarımıza rol model olsun ve kendilerine buradan bir kahraman seçip o kahramandan ilham alarak yürüsünler istedim. Ekim ayı itibariyle de 200 kız çocuğumuza eğitim bursu vermeye başladık" diye konuştu.

"Bu proje kız çocuklarının okutulması, toplumumuzun güçlenmesi açısından çok önemli" Mersinden Kadın Kooperatifi Başkanı Meral Seçer ise Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasını yaşatmak için Gazi Çiftliği'nde birçok kez bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Bugün de onun kadar kıymetli; geleceğimiz için, kız çocuklarımızın eğitimine katkı sunmak için bir aradayız. Kız çocuklarının eğitimine katkı sunmak, onları geleceğe hazırlamak, imkanı olmayanlara imkan yaratmak maksadıyla bir proje başlatmışlar ve bu kitaplardan elde edilen gelirler çocuklara burs olarak verilecek. Bu proje kız çocuklarımızın okutulması, topluma kazandırılması, toplumumuzun ve ülkemizin güçlenmesi açısından çok önemli" ifadelerine yer verdi.

İmamoğlu ve Seçer, Muazzez İlmiye Çığ ile görüntülü konuştu Dilek İmamoğlu ve Meral Seçer, Gazi Çiftliği Muazzez İlmiye Çığ Kütüphanesi'nde, bu yıl 108 yaşına giren dünyaca ünlü Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ ile görüntülü bir sohbet gerçekleştirdi. 'İlham Veren Adımlar' kitabında Kürşat Başar'ın Çığ'ın yaşamını kaleme aldığını vurgulayan Dilek İmamoğlu, "Bu kitapta sizin hayat hikayeniz var. Bu kitabı Türkiye'deki bütün kız çocuklarımıza ulaştırmak istiyoruz. O yüzden böyle bir projeye giriştik. Sizin o yaşam enerjiniz, araştırma ruhunuz bize ve kızlarımıza ilham olsun" dedi.

Muazzez İlmiye Çığ ise başlatılan proje için teşekkür ve tebriklerini iletirken, "Biz bugün devrimimizin en yüksek çağındayız. Devrimimiz başladığı zaman kadınlarımızın okumadan, yazmadan haberi yoktu. Kadınlarımızın sanattan, hiçbir şeyden haberi yoktu. Bu 80-90 yıl içinde okumada, yazmada şahaneler. Bugün bakıyorum; bilimde, sanatta her alanda kadınlarımız yüksek derecede ödüller alıyor. Avrupa'nın 400 senede aldığı yolu biz 80 yılda aldık. Hatta daha erken aldık. Bu devrimi en yüksek çağına getiren de kadınlarımız" diye konuştu.

Meral Seçer de Gazi Çiftliği'nde Muazzez İlmiye Çığ adını verdikleri kütüphanede sohbet ettiklerini belirterek, "Gazi Çiftliği'nde sizin isminizi verdiğimiz kütüphanede oturmaktayız. Burada sizinle karşılıklı sohbet etmek bizim için çok onurlandırıcı, gurur verici. Ayrıca Dilek Hanım'ın kız çocukları için projesi olan İlham Veren Adımlar kitabında sizin hayatınız anlatılıyor. Bütün duyguların bir arada yaşandığı bir ortam oldu. İyi ki varsınız, iyi ki bize önder ve yoldaş oldunuz" ifadelerine yer verdi.

Ziyaretin son durağı Mevlana Mahallesi'ndeki Kadın ve Çocuk Atölyesi oldu

Dilek İmamoğlu ve Meral Seçer, Gazi Çiftliği'nin ardından Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi'nin 'Evimiz Atölye' projesi kapsamında Toroslar ilçesi Mevlana Mahallesi'nde hizmet veren Kadın ve Çocuk Atölyesi'ni ziyaret etti. Atölye aracılığıyla kadınların üretime katılması desteklenirken, çocuklarının gelişimi için deneyimli eğitmenlerin öncülüğünde kurulan atölyelerde farklı çalışmalara katılmaları sağlanıyor.

Dilek İmamoğlu ve Meral Seçer, söz konusu atölyede kız çocuklarına 'İlham Veren Adımlar' kitabını hediye etti. "İleriye dönük hayallerinizin çok büyük olması lazım. Kendi başarı hikayelerinizi yazmanızı istiyorum. Hayatınız uzun, yolunuz uzun ve biz sizden çok güzel başarılar bekliyoruz" diyen Dilek İmamoğlu, çocuklara projenin amacından da bahsetti. Meral Seçer de "Kız çocuklarımızın okumasını, güçlenmesini, toplumda güçlü olmasını önemsiyoruz. Bu çerçevede hayata geçirilen projelerin de her zaman destekçiyiz" dedi.

Yayın Tarihi: 24. 10. 2021 13: 08: 52

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