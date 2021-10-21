İl Sağlık Müdürlüğünden Farkındalık Ziyareti

Vali Mehmet Alpaslan Işık, her yıl ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" etkinlikleri kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun ve beraberindeki heyeti kabul etti.

21 Ekim 2021 Perşembe günü Valilik Makamında gerçekleşen ziyarette etkinlikler kapsamında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Dr. Adnan Kurşun, her yıl ekim ayı içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler ile meme kanserine karşı toplumumuzda farkındalık oluşturularak vatandaşlarımızın bu sinsi hastalığa karşı bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek erken teşhisin hayatların kurtarılmasında en önemli faktör olduğunu söyleyen Vali Işık, bu vesile ile toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlikler çerçevesinde tüm kadınlarımızı kanser taramalarını yaptırmaları için sağlık kuruluşlarına davet ediyoruz dedi.

Ziyaretin sonunda il sağlık müdürlüğü personeli tarafından Vali Işık'a içerisinde bilgilendirici afiş ve broşürlerin yer aldığı farkındalık çantasının yanı sıra etkinlikleri sembolize eden ve meme kanseri farkındalığını belirten kurdele renginin bulunduğu rozet hediye edildi.

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