İl Göç Kurulu Vali Aziz Yıldırım Başkanlığında Toplandı

İlimizde yaşayan yabancıların ülkemizdeki hayata ve vatandaşlarımızla karşılıklı uyum içinde yaşamalarına dair faaliyetlerin planlanıp yürütüldüğü İl Göç Kurulu Toplantısı, Vali Aziz Yıldırım başkanlığında Valilik YİKOB Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi

Toplantıya İlçe Kaymakamları, Uyum Proje Koordinatörü Kemal Pehlivanlı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Mustafa Çetinkaya, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş ve kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda ülkemizdeki yabancılarla toplumun uyumu artırmak, uluslararası koruma ve geçici koruma usullerine ilişkin süreçlerin daha iyi bilinmesini sağlamak, doğru bilinen yanlışlarla ilgili yaşanan sorunların önüne geçmek ve yerel düzeyde Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı'nın uygulanması temine etmek amacıyla düzenlenecek olan "Uyum Buluşmaları Toplantısı" hakkında İl Göç İdaresi Müdürü Ömer Gümüş tarafından bilgi verildi.

Ardından İl Göç İdaresi Müdürü Gümüş, ilimizdeki yabancılar hakkında istatistiki bilgiler verdi ve sonrasında yabancıların Tekirdağ'a uyumuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Ardından toplantıda Tekirdağ İI Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından Namık Kemal Üniversitesi ve Uluslararası Şehit Münir Alkan Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kayıtlı uluslararası öğrencilerin uyumuna yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmesine, İl Göç Kurulu'na üye olarak İI Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün davet edilmesine, kurul üye kurumlarının bir uyum irtibat personeli belirleyip belirlenen personel bilgilerinin İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.

Toplantı görüş ve önerilerin sunulmasıyla sona erdi.

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