İhtiyaç Nerede Nevşehir Belediyesi Orada

NEVŞEHİR (Habermetre) - 06-10-2021 10: 59: 38 30

Nevşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi Ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından yaptırılan ve önümüzdeki hafta açılması planlanan 500 kişilik kız öğrenci yurdu için tüm ekipleri ile seferber oldu. 150 kişilik belediye personeli yeni yapılan yurdun temizliğini ve çevre düzenleme çalışmasını gerçekleştirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacının karşılanması için Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi yerleşkesi arkasında bir süre önce yapımına başladığı 500 kişilik yeni kız öğrenci yurdunun inşaat ve tefrişlat çalışmalarını tamamladı.

Yurdun temizliğinin ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanarak kısa süre içerisinde hizmete sokulması için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden gelen talep üzerine harekete geçen Nevşehir Belediyesi, bu sabah çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ın talimatıyla sabah erken saatlerde yurt binası önünde toplanan Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 5 katlı binayı baştan aşağıya temizleyerek çevre düzenleme çalışmasını gerçekleştirdi.

Nevşehir Belediyesi, yaklaşık 150 kişilik personeliyle üniversite öğrencileri için seferber olurken Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'da çalışmaları yerinde inceledi.

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ve başkan yardımcıları ile birlikte yurt bölgesini gezen Başkan Savran, çalışmalarda görev alan belediye personellerine kolaylıklar diledi.

"Ailelerinin bizlere emaneti olan evlatlarımız için her türlü fedakarlığı" yapacağız diyen Savran, yeni yapılan yurdun devreye girmesi ile birlikte Nevşehir'deki üniversite öğrencilerinin barınma probleminin ortadan kalkacağını söyledi.

Şu anda Nevşehir'e gelen hiçbir öğrencinin açıkta kalmadığını ve devletin tüm kurumlarının öğrenciler için seferber olduklarını ifade eden Savran, Nevşehir Belediyesi olarak kendilerinin de yüzlerce öğrenciyi yurtlara yerleşinceye kadar özel tesislerde misafir ettiklerini hatırlattı.

Savran şöyle konuştu;

"Şu anda burada toplam 3 blokta yaklaşık 1200 kız öğrenci kalıyor. Türkiye genelinde üniversite yurtları üzerinden ya da öğrencilerin açıkta kaldıkları ile ilgili oluşturulan yanlış bir algı var. Açıklanan öğrenci sayısının büyük bir kısmı açık öğretim öğrencisi bir kısmı ise kendi şehirlerindeki üniversitelerde okuyorlar. Şu anda da Nevşehir'de açıkta kalan öğrenci yok. Üniversiteler açılmadan önce il başkanlığımız, sivil toplum örgütlerimiz bir program hazırlayarak valiliğimiz ve Gençlik ve Spor Müdürlüğü'müze çalışmalarında destek oldular. Bu sayede şehrimize gelen öğrencilerimizi yersiz, yurtsuz bırakmadık. Bizde belediye olarak yüzlerce öğrencimizi yurtlara yerleşinceye özel tesislerde geçici olarak misafir ettik. Bugünde yüzden fazla personelimizle Kredi Yurtlar Kurumu'nun yardımına geldik. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın şehrimize kazandırdığı 500 kişilik kız öğrenci yurdunun biran önce hizmete açılabilmesi için çaba gösteriyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde büyümeye devam edecektir. AK Parti öncesi KYK'ların durumunu anlatmaya bile gerek yok. Şimdiki öğrenci arkadaşlarımız bilemeyebilirler fakat bizler bunun canlı şahitleriyiz. Ben üniversite yıllarımda 6 kişilik KYK yurtlarında kaldım. O dönemin şartlarında iyi sayılabilecek bir yuttu. Şimdiki yurtlara bakıyorum 5 yıldızlı otel konforunda. Geleceğine önem veren bir ülkeyiz. Üniversite sınavlarından hemen önce Katarlı öğrenciler üniversitelere sınavsız girecekler diye yalan atıldı, şimdi yurtlar yetersiz diye yalan atlıyor. İşin üzücü tarafı şu; muhalefet yapılmasın demiyor kimse. Muhalefetin doğru şeyleri söyleyerek, eleştirerek yöneticileri ve iktidarı motive etmesi lazım ama ne yazık ki Türkiye bundan mahrum. Sürekli yalan üzerine kurulu bir siyasetle ilerliyorlar. Hiç aslı astarı olmayan şeyleri söylüyorlar ve sonrasında yalanları ortaya çıkınca bir mahcup olma bile yok. KYK yalanı da böyle bir yalan. Şu anda Nevşehir'de çok şükür açıkta kalan bir öğrencimiz yok. Bu 500 kişilik yurdun açılmasıyla da Nevşehir bu konuda çok rahatlayacak. Devletimizin tüm unsurlarıyla vatandaşlarımıza, öğrencilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Kimse unutmasın Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. "

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir'de Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcılarına verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek yapılan yurdun kısa sürede hizmete açılarak öğrencilerin buraya yerleştirileceğini belirtti.

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