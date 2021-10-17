Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi konusu, oyuncuları ve Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi özeti! - Haberler
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Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi konusu, oyuncuları ve Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi özeti!

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Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi konusu, oyuncuları ve Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi konusu, özeti ve Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmini izleyecek olanların merak ettiği Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi konusu nedir, Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi oyuncuları kimler ve Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi özeti gibi konuları inceliyoruz.

HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Film, 7.yy'da Mekke'de ve Hz.Muhammed'in etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Abraha'nın fil ordusuyla Mekke'ye yönelişi sebebiyle tedirgin olan Mekke halkı çaresizdir. Hz. Muhammed'e hamile olan Hz. Amine geri kalan Mekke halkı gibi kaçıp dağlara saklanamaz. Abraha kimseciklerin olmadığı şehri kolayca ele geçirebileceğini düşünür ancak filler Mekke'ye doğru bir adım dahi atmaz. Ardından milyonlarca ebabil kuşu, Abraha'nın ordusunu taş yağmuruna tutarak yok ederler. Bu olaydan tam bir ay sonra Hz. Muhammed doğmuştur. Hz. Âmine'nin kucağındaki minik bebek dünyayı kökünden değiştirecektir...

Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi, yönetmenlik ve senaristliğini Mecid Mecidi'nin yaptığı, 2015 çıkışlı İran filmi. Film, 7. yüzyılda Mekke'de, Hz. Muhammed'in çocukluk ve ilk gençlik döneminde etrafında gelişen olayları konu ediniyor. Filmin ilk gösterimi 12 Şubat 2015'te İran'da gerçekleştirildi. 27 Ağustos'ta Montreal Dünya Film Festivali'nde dünya galasını yapan film, 88. Akademi Ödülleri, Yabancı Dilde En İyi Film Akademi Ödülü için İran'ın aday adayı oldu. İran sinemasında bugüne kadarki en yüksek bütçeli yapım olan film, 28 Ekim 2016'da Türkiye'de 350 salonda gösterime girdi.

Filmi, Türkiye'de vizyona girmesinin hemen ardından ilk üç günde 183 bin 524 kişi izledi.

HZ. MUHAMMED: ALLAH'IN ELÇİSİ FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

  • Alireza Shoja Nouri (Abdulmuttalib bin Haşim)
  • Sareh Bayat (Muhammed'in süt annesi Halime)
  • Mahdi Pakdel (Ebu Talib)
  • Mohsen Tanabandeh (Samuel)
  • Dariush Farhang (Ebu Süfyan)
  • Rana Azadivar (Umm Jamil)
  • Hedayat Hashemi (Hanateh)
  • Sadegh Hatefi (Bahira)
  • Mina Sadati (Amine)
  • Negar Abedi (Hanateh'in karısı)
  • Hamidreza Tajdolat (Hamza)
  • Mohammad Asgari (Ebu Leheb)
  • Pantea Mehdinia (Fatıma)
  • Jafar Ghasemi (Haris)
  • Arash Falahat Pisheh (Ebrehe)
  • Ali Asghar Khatibzadeh (Benyamin)
  • Nasrin Nosrati (Berkah)

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Haber: Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi oyuncuları kim? Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi filmi konusu, oyuncuları ve Hz. Muhammed: Allah'ın Elçisi özeti! - Haberler
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