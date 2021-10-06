BAFRA, SAMSUN (İHA) - Hobi olarak başladı, usta öğretici olup sergi açtı

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde 2 sene önce hobi olarak başladığı su kabağı işlemeciliği sanatını geliştirerek usta öğretici olan kadın, açtığı sergi ile eserlerini görücüye çıkardı.

47 yaşındaki kurs hocası Züleyha Çetinkaya'nın su kabaklarından yaptığı abajur ile süs eşyaları 7'den 70'e herkesin ilgisini çekti. Sanat atölyesine çevirdiği evinde su kabaklarını sanat eserine dönüştüren Çetinkaya, taleplerin artması üzere Bafra Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne müracaat ederek "Su Kabağı İşlemeciliği Kursu" için onay aldı. Evinin bahçesinde yetiştirdiği su kapaklarına yaptığı işlemeleri ve yaptığı sanatsal çalışmaları gelecek kuşaklara aktarmak için açtığı kursta 12 kadına eğitim verdi. Eğitimini tamamlayan kursiyerler, şimdi öğrendikleri su kabağı işlemesi ile meslek sahibi olarak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Alpaslan Türkeş Parkı'nda belediye sosyal tesislerinde düzenlenen su kabağı işlemeciliği yılsonu sergisinin kurdelesini Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen kesti. 5 gün açık kalacak sergiyi gezen konuklar birbirinden güzel eserlere hayran kaldı.

Kurs ve sergi hakkında bilgi veren Çetinkaya, "2 sene önce hobi olarak başlamıştım. Çok hoşuma gitti. İnsanın zihnini dinlendiren bir sanat. Daha sonra kabak yetiştirmeye başladım. Baktım çok güzel ilerliyor, talep de oluştu. Halk eğitime usta öğretici olarak başvurdum. Kabul edildi. Belediye başkanımızın desteği, halk eğitim müdürümüzün desteği ile yılsonu sergimizi arkadaşlarla birlikte hazırladık. Çok da güzel oldu. Kursumuz 2 ay sürdü. 7 aktif kursiyerle çalıştık. Normalde 12 kişiydik, pandemiden dolayı düzenleme yaptık. Kursiyerlerimiz çok başarılı oldu" dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Hacı Avcı ise "İlçemizde ilk defa su kabağı işlemeciliği yılsonu sergisi açtık. Pandemi döneminde özellikle evlerinde sıkılan bayanlarımıza hobi olarak açtığımız bu kurs sonucunda çok güzel eserler meydana geldi. Özellikle kadınlarımız burada hem mesleki açıdan bilgi aldılar hem de ekonomik alanda kendilerine katkı sağladılar" diye konuştu.