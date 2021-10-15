HEROD BİLİM ŞENLİKLERİ GENÇLERİN AKININA UĞRUYOR

TÜBİTAK tarafından Türkiye'de desteklenen 53 projeden biri olan Herod Bilim ile Aydınlanıyor projesi Bilim Şenlikleri Antakya Belediyesi'nin ev sahipliğinde başladı. Bilim şenliğinde öğrenciler, alanda kurulan 25 atölyede bilim ve sanatla buluşuyor.

Antakya Belediyesi ev sahipliğinde, TÜBİTAK, Hatay Bilim ve Sanat Merkezi ve Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirlikleri ile hayata geçirilen Bilim Şenlikleri kapsamında desteklenen "Herod Bilim ile Aydınlanıyor" projesi düzenlenen törenle açıldı. Bilim Şenliklerinin açılış törenine AK Parti Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko, Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen, HESOB Başkanı Abdulkadir Teksöz, belediye meclis üyeleri, başkan yardımcıları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Antakya Belediye Başkanı İzzettin Yılmaz, Antakya'nın tarihi değerlerinden biri olan Kurtuluş Caddesi'nin, dünyanın ilk aydınlatılan caddesi olma özelliğini taşıdığını söyledi.

TÜBİTAK tarafından desteklenen Herod Bilim ile Aydınlanıyor projesi ile gençlerin geçmişte Herod caddesi olarak bilinen Kurtuluş Caddesi'ni bilimle aydınlatacağını belirten Yılmaz, "Şehrimizin tarihi değerlerini gençlerimizle, böylesi bir proje ile bir araya getiren projede emeği geçen Milli Eğitim Müdürlüğü, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Hatay bilim Merkezi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) başta olmak üzere herkese teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi bilimin, araştırmanın, geliştirmenin yenilikçiliğin kök salmadığı bir şehrin diğer hedeflere ulaşması mümkün değildir. "

Antakya'yı bilimle, sanatla ve yeniliklerle buluşturarak, geliştirmeye devam ettiklerini belirten Yılmaz, "Bilim şenliklerimizle, gençlerimizi modern teknolojilerle buluşturarak, onlara birlikte iş yapma kültürünü ve takım ruhunu aşılamayı amaçlıyoruz. 3 gün sürecek olan bilim şenliğimizin en önemli özelliği okul öncesinden, üniversite mezunlarına kadar tüm öğrencilerimize yönelik olması ile öğretmenlerimizin de çalıştaylar düzenleyecek olmasıdır. Bilim şenliklerimizin faydalı olmasını diliyor, emeği geçenlere tekrar teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Mesut Çerko'da, şenlikte bulunan ortamın eğitimin ete kemiğe bürünmüş vücut bulmuş hali olduğunu belirterek, "Geçen yıl hem TÜBİTAK 4004, 4005 hemde 4007 projelerinde ülkemizin seçkin projeleri arasında yer almayı başaran Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzün ve Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğümüzün işbirliği ile yapılan projelerdir. Bunlardan bir tanesi olan TÜBİTAK 4007 tüm Türkiye'de ki 53 proje arasından kabul gördü. Bu açıkçası hepimizi gururlandıran bir olay ve bunun tadını çıkarmamız gerekiyor. Kendimizle gurur duymamız gerekiyor. Bu vesileyle hiçbir projede bizi yalnız bırakmayan, bilimin, teknolojinin okullarımızda hayat bulması ve öğrencilerimizin buna erişmesi noktasında sonsuz desteğini esirgemeyen Antakya Belediyesi Başkanı sayın İzzettin Yılmaz olmak üzere, projede emekleri geçen herkese teşekkür ediyorum. " diye konuştu.

Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tecimen'de TÜBİTAK tarafından desteklenen, "Herod Bilim ile Aydınlanıyor" projesinin, Antakya ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına yazılmış olan kıymetli bir proje olduğunu belirterek, "Projemiz Türkiye'de destek alan 53 projeden biri olup, 14-15-16 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 25 atölye, konferanslar ve öğretmen çalıştayları ile devam edecektir. " dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Herod Bilim ile Aydınlatılıyor adlı projesinin açılışı gerçekleştirildi. Bilim şenliği alanında bulunan atölyeleri gezen protokol üyeleri, yapılan deneyleri izlediler. Öğrencilerle sohbet ederek, öğretmenlere başarılar dilediler.

Antakya Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre Herod Bilim Şenlikleri okul gruplarının yoğun katılımı ve öğrencilerin ilgisi ile gerçekleşiyor. Şenliklerde ön kayıt yaptıran öğrenci sayısının 10 binin üzerinde olduğu vurgulanırken bu sayının çok daha üstünde ziyaretçi beklendiğini belirten Antakya Belediyesi açıklamasında, Antakya'nın ilk kez bu kadar büyük çaplı bir bilim şenliğine ev sahipliği yaptığına da yer verdi.

Yayın Tarihi :

15 Ekim, 2021

Habermetre - Son Dakika Haberleri