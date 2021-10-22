Hazal Ergüçlü kimdir? Hazal Ergüçlü hayatı ve biyografisi! Hazal Ergüçlü kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Hazal Ergüçlü merak konusu oldu. İşte Hazal Ergüçlü hakkında merak edilen Hazal Ergüçlü kimdir, Hazal Ergüçlü hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

Doğum tarihi: 1 Ocak 1992

Kaç yaşında: 29 yaşında

Nereli: Lefkoşa

Boy: 1,7 m

Lefkoşa Türk Belediyesi'nde gençlere yönelik tiyatro çalışmaları yapan Hazar Ergüçlü, Derviş Zaim'in yönettiği Gölgeler ve Suretler adlı sinema filmiyle profesyonel oyunculuğa adım attı.

7 Eylül 2011 tarihinden itibaren ise Kuzey Güney adlı dizide canlandırdığı Simay Canay karakteri ile televizyonda görünmeye başladı. Dizinin kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel yer almaktadır.

2013 yılında Star TV'de başlayan Medcezir dizisinde başrollerden biri olarak Eylül Buluter karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Çağatay Ulusoy, Serenay Sarıkaya, Taner Ölmez ve Barış Falay'dır.

Daha sonra Analar ve Anneler dizisinde Kader adlı karakteri canlandırmıştır. Dizinin kadrosunda Sinem Kobal, Okan Yalabık, Metin Akdülger, Binnur Kaya veUlaş Tuna Astepe gibi isimler yer almaktadır.

Haziran 2016'da Star TV'de başlayan Yüksek Sosyete dizisinde başrol olarak Cansu Koran karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Engin Öztürk, Meriç Aral, Ozan Dolunay ve Zuhal Olcay'dır.

Kasım 2017'de başlayan Hayat Sırları adlı dizide başrol olarak Seher Kuzgun karakterini canlandırdı. Dizinin diğer başrolleri ise Ekin Koç, Ahmet Mümtaz Taylan, Devrim Yakut ve Olgun Toker'dir

2017 yılında Kar filminde Müzeyyen karakterini canlandırarak büyük beğeni toplayan oyuncu 2018 yılında Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Ahlat Ağacıfilminde ise Hatice karakterine hayat verdi.

2018 yılında dijital içerik platformu olan Blu TV'de yayınlanan Dudullu Postası adlı dizide Melis karakterini canlandırdı. Dizinin kadrosunda Taner Ölmez, Güven Kıraç, Bülent Şakrak, Ahmet Rıfat Şungar ve Aslı Bekiroğlu gibi isimler yer almaktadır.

İlk sezonu Aralık 2018'de yayınlanan Netflix yapımı ilk Türk dizisi olan Hakan: Muhafız'da dört sezon boyunca başrollerden biri olarak Zeynep Erman karakterini canlandırdı. Dizinin kadrosunda ise Çağatay Ulusoy, Okan Yalabık, Burçin Terzioğlu, Ayça Ayşin Turan, Taner Ölmez, Engin Öztürk, Funda Eryiğit, Boran Kuzum, Ayşe Melike Çerçi, Miray Daner, Saygın Soysal gibi isimler yer almaktadır.

2019 yılında BBC dizisi olan The Mallorca Files adlı dizide Azra Bolat karakteriyle konuk oyuncu olarak yer aldı.

2020 yılında Reebok markasının reklam yüzü olmuştur[

Kasım 2020'de Show TV'de başlayan ve 1 sezon süren Alev Alev dizisinde başrollerden biri olarak bir yangın ile hem fiziksel görünümü hem de hayata bakışı değişen Çiçek Görgülü karakterine hayat verdi. Dizinin kadrosunda Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Cihangir Ceyhan, Berkay Ateş ve Zuhal Olcay gibi isimler yer almaktadır.