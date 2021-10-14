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Hayalet ağlar, beyaz eşya sektörüne hammadde olacak

İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Haberler | Güncel

Hayalet ağlar, beyaz eşya sektörüne hammadde olacak Balık varlığı ve çeşitliliğini arttırmak için Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gündoğdu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Balıkesir Üniversitesi tarafından hazırlanan proje ile Marmara Denizi'nden çıkartılacak olan hayalet...

BALIKESİR (İHA) - Hayalet ağlar, beyaz eşya sektörüne hammadde olacak

BALIKESİR - Balık varlığı ve çeşitliliğini arttırmak için Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gündoğdu Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ve Balıkesir Üniversitesi tarafından hazırlanan proje ile Marmara Denizi'nden çıkartılacak olan hayalet ağlar, beyaz eşya sektörüne hammadde olacak. Denizdeki canlı varlığını tehdit eden hayalet ağların geri dönüşümü sağlanarak çamaşır ve bulaşık makinesi gibi ürünlerin kontrol panelleri ve düğmesi olarak tüketiciye ulaşacak.

Balıkesir Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker, hayalet ağların denizden temizlenmesinin ekosistem varlığı açısından önemine değinirken hayalet ağların denizden temizlenmesi projesi ile hem çevreye hem de ekonomiye katkı sağlanacağını vurguladı.

Türker, "Kıyı bandında, ne yazık ki hayalet ağları görüyoruz. Hayalet ağ denildiğinde denizlere terk edilmiş av araçlarının düşünülebileceğini ifade etti. Bu hayalet ağları daha çok uzatma ağları ve misina ağların kopması ve süreklenmesi ile oluştuğunu bunun dışındaki av araçlarından trol ağı, gırgır ağı vb. pahalı ve maliyetli araçlar olması nedeniyle kayıpların çok eskilerden olabilir. Bu pahalı av araçlarını eğer ki kendileri denize bırakıyorlarsa, gidip aynı lokasyondan çıkartmaları mümkündür" dedi.

Hayalet ağlar ava devam ediyor

Doç. Dr. Türker, sözlerini şöyle sürdürdü: "Hangi şekilde olursa olsun denizlere bırakılan av araçlarını oluşturan bu ağlar deniz dibinde av yapmaya yani çalışmaya devam ediyor. Bu da oradan geçen bir deniz canlısının bu bir deniz kaplumbağası olabilir, bu bir balık olabilir, fok olabilir, bir deniz canlısının ağa takılarak canlı canlı ölmesine neden olabiliyor. Biz de Marmara Adası'nın etrafında tespit edilen 22 istasyonda bu hayalet ağların temizlenmesini amaçlayan bir proje geliştirdik. Bu projeyi Balıkesir İl Tarım Müdürlüğü'nün desteği ile bakanlığın Su Ürünleri Genel Müdürlüğü'nden aldığımız izin ve maddi desteği ile projeyi ortak olarak yürütmeye başladık. Daha önce Edremit Körfezi Ayvalık Adaları etrafından çıkartılan hayalet ağlar imha edilmişti. Marmara Adası etrafındaki projede Türkiye için bir ilk söz konusu. Bir firma, hatta Türk firması ürettiği beyaz eşyalarda hammadde olarak kullandığı düğmelerin, lastiklerin, panellerin plastik aksamlarını geri dönüşüm ile yapmak için bu hayalet ağları almayı istedi ve projemizi de desteklemeyi kabul etti. Denizden çıkan bu malzemeler tehlikeli atıklar sınıfına girdiği için Çevre Bakanlığı ile de protokoller yapıldı"

Projenin son olarak geldiği aşamayı anlatan Dilek Türker, "22 istasyon belirlendi. Araştırmalar devam ediyor. Yüzen şamandıra sistemi ve dalış ekibi ile gerçekleştirilen bir proje. Sualtında çalışma kolay değil. 2021 yılının ciddi bir kısmında müsilaj da bizlere çok izin vermedi. Şu son 2 aydır çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hayalet ağlar, beyaz eşya sektörüne hammadde olacak

Hayalet ağlar, beyaz eşya sektörüne hammadde olacak

Hayalet ağlar, beyaz eşya sektörüne hammadde olacak

Hayalet ağlar, beyaz eşya sektörüne hammadde olacak
İhlas Haber Ajansı / Bahadır Demirçeviren - Son Dakika Haberleri
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