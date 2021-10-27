Havanın soğumasıyla yaylalardan ayrılan göçerlerin yolculuğu sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Yaz aylarında küçükbaş hayvanlarıyla Erzurum ve Bingöl'deki yaylalarda konaklayan göçerler, havanın soğumasıyla Şanlıurfa ve Diyarbakır'a dönüşe geçti.

Yaşamları sürülerinin peşinde geçen göçer aileler hayvanlarına daha iyi otlaklar bulmak için yılın farklı dönemlerinde yer değiştirmek zorunda kalıyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinden ilkbaharda günler süren yolculukla Erzurum ve Bingöl'e giden göçerlerin yaklaşık 5 aylık yayla mesaisi havaların soğuması ile sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan göçerler zorlu dönüş yolcuğuna geçti.

Hayvanları ile belirledikleri güzergahta ilerleyen göçerler, suyun ve otlakların bulunduğu noktalarda konaklıyor, ateş yakıp, yemek pişiriyorlar.

Bölgenin zorlu coğrafyasında toza ve yaban hayvanlarına rağmen ilerleyişini sürdüren göçerler, kilometrelerce yolu yürüyerek aşıyor.

Kışı geçirecekleri Şanlıurfa ve Diyarbakır'a ulaşmak için yola koyulan göçerler, sürüleriyle Elazığ'ın Palu ilçesine geldi.

43 günde Palu'ya vardılar

Göçerlerden Hacı Musa İpekli, AA muhabirine, yaz aylarını yaylada geçirdikten sonra Siverek'e dönmek için yolculuklarının devam ettiğini söyledi.

Kuraklığın hayvancılığı etkilediğini dile getiren İpekli, "Birçok hayvanımız telef oldu. Birçoğunu kurtlara kaptırdık. 43 gündür yoldayız, 15 gün daha yolumuz var." dedi.

Baran Arslan da Erzurum'dan Diyarbakır'ın Çermik ilçesine gitmek için yolculuklarının sürdüğünü belirtti.

40 gündür yolda olduğunu anlatan Arslan, zorlu yolculuğun sürdüğünü ifade etti.

Bingöl'ün Karlıova ilçesinden Diyarbakır'ın Ergani ilçesine gitmek için yolculuğu sürdüren Yılmaz Duyu ise baba mesleğini yıllardır sürdürdüklerini aktardıı.

Bu işin çok zor olduğunu aktaran Duyu, "40 gündür yoldayız. 4-5 hayvanımızı kurtlar kaptı. Kuraklık nedeniyle işimiz zor." diye konuştu.

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