Hatim nedir? Kuran'da Hatim ne demektir? Hatim kelimesinin tanımı ve anlamı! İslam dininde en sık kullanılan ve anlamı en çok merak edilen kelimeler arasında yer almaktadır. İnsanlar Hatim nedir? Kuran'da Hatim ne demektir? Hatim kelimesinin tanımı ve anlamı! sorularını araştırmaktadır. Peki, Hatim nedir? Kuran'da Hatim ne demektir? Hatim kelimesinin tanımı ve anlamı! İşte detaylar...

HATİM NEDİR?

Hatm ve hıtâm sözlükte "örtmek, mühürlemek, bir şeyi tamamlayıp sonuna ulaşmak" gibi mânalara gelir. Terim olarak ise Kur'ân-ı Kerim'i, Fatiha suresinden Nâs suresine kadar tamamını yüzünden veya ezbere okuyarak bitirmeye "hatim" denir.

Kur'ân'ın tamamı kaç günde okunmalı yani kaç günde bir hatim yapılmalıdır? Bu sorunun cevabını şu hadis-i şerif'te bulabiliyoruz:

Peygamberimiz (s.a.s), sahabeden Abdullah ibn Amr'a,

-"Kur'ân'ı bir ayda oku" buyurmuş, Abdullah,

-"(Ya Resûlüllah!) Daha kısa sürede okumaya gücüm yeter" demiştir.

Peygamberimiz (s.a.s) öyleyse,

-"Yirmi günde oku" buyurmuştur. Abdullah,

-"(Ya Resûlellah!) Daha kısa sürede okumaya gücüm yeter" demiştir.

Peygamberimiz (s.a.s) o zaman,

-"On günde oku" buyurmuştur. Abdullah,

-"(Ya Resûlüllah!) bundan Daha kısa sürede okumaya gücüm yeter" demiştir.

Bunun üzerine Peygamberimiz (s.a.s),

-"Yedi günde oku, bundan daha kısa sürede okuma" buyurmuştur.

(Ebu Dâvûd, Salât, 325, No: 1391)

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