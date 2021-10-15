Hamileler Covid-19 aşısı olabilir

Sosyal medyada ve internette dolaşan yanlış bilgilerin hamilelerin aşı olmasına engel olduğunu belirten Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Aşılamanın yaygın olduğu İsrail ve ABD gibi ülkelerde yıllık doğum hızlarında önceki yıllara göre bir farklılık olmamıştır. Türkiye'de kullanılan Covid-19 aşıları canlı aşı değildir, anneye veya bebeğe virüs bulaşma ihtimali yoktur" dedi.

Covid-19 aşısının doğurganlığı etkilediğine dair yanlış bilgilerin sıkça paylaşıldığını vurgulayan VM Medical Park Samsun Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Kliniği'nden Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, uyarılarda bulundu.

AŞI OLMAMIŞ HAMİLELERDE DELTA VARYANTI ARTIYOR

Covid-19 aşısı olmamış hamilelerde Delta varyantı sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu, "Covid-19; Delta varyantı ile aşı olmamış enfekte hamilelerde hastalık daha ağır seyretmekte, hastaneye ve yoğun bakıma yatış ve ölüm sıklığı artmaktadır. Bebekler açısından ise erken doğum ve dolayısı ile bebeğin yeni doğan ünitesine yatışı gerekebilir. Prematüre bebeklerin yaşamlarında uzun süren ciddi sağlık sorunları olabilir. Bir bebek erken doğduğunda, prematürelikten kaynaklanan ciddi, uzun süreli sağlık sonuçları olabilir. Ayrıca gebelik ölü doğum ile sonuçlanabilir" diye konuştu.

HAMİLELİKTE COVİD-19 RİSKİNDEN KORUNMANIN EN İYİ YOLU AŞI OLMAK

Covid-19 aşısının hamile olan, emziren, gelecekte hamilelik düşünen anne adayları da dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilere önerilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Leblebicioğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Hamilelik sırasında Covid-19 aşısının güvenliği ve etkinliği hakkında kanıtlar artmaktadır. Bu veriler, Covid-19 aşısı olmanın faydalarının, hamilelik sırasında aşılamanın bilinen veya potansiyel risklerinden daha ağır bastığını göstermektedir. Aşı, hamile kadının yoğun bakıma alınması ve bebeğin erken doğumu dahil olmak üzere hem kadınlar hem de bebekler için hamilelikte Covid-19 riskine karşı korunmanın en iyi yoludur."

AŞI OLANLAR EMZİRMEYE DEVAM EDEBİLİR

Covid-19 aşıları da dahil olmak üzere herhangi bir aşının kadınlarda veya erkeklerde doğurganlık sorunlarına neden olduğuna dair bir kanıt olmadığının altını çizen Prof. Dr. Leblebicioğlu, "Hamilelik planlayan kadınların aşılamadan sonra hamilelikten kaçınmalarına gerek yoktur. Hamile ve yakın zamanda hamile olan kişilerin, hamile olmayan kişilere kıyasla Covid-19 ile ciddi şekilde hastalanma ihtimali daha yüksektir. Covid-19 aşısı olmak, hamileleri Covid-19'dan kaynaklanan ciddi hastalıklardan koruyabilir. Covid-19 aşısı olanlar emzirmeye devam edebilirler. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın aşı uygulanacak kişiler listesinde hamileler ve emziren kadınlar yer almaktadır" diyerek sözlerini noktaladı.

(İHA)

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