Hak Sahiplerine Konutları Teslim Edilmeye Devam Ediyor

MALATYA (Habermetre) - Vali Aydın Baruş, depremde zarar gören hak sahipleri için TOKİ tarafından yapılan Afet Konutlarının kura çekimi törenine katıldı.

TOKİ tarafından 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin ardından il merkezi ile ilçelerde yapılan konutlardan 345'i daha kura çekimi ile sahiplerine dağıtıldı.

Millet Bahçesinde yapılan kura çekiminin ardından Orduzu Gelinciktepe'de inşa edilen 1. Etaptan kalan 179 adet 2+1 konut için Pütürge, Doğanyol, Hekimhan, Arguvan, Akçadağ, Kuluncak, Kale ve Battalgazi ilçelerindeki hak sahiplerine daireleri teslim edildi. Ayrıca Gelinciktepe 3. etaptan ise 8 adet 3+1 daire bölgede talep eden hak sahiplerine kura çekimiyle teslim edildi.

Vali Aydın Baruş; Kentte depremde evleri hasar gören hiçbir vatandaşın açıkta kalmadığını dile getirerek "Konut talep eden her vatandaşa konut tahsis edebilecek durumdayız. Kentte 7 ilçede hak sahibi sayısı 4 bin 627'dir, 6 bin 287 konut yapımı planlandı. Dolayısıyla hak sahibinden çok daha fazla konut yapılıyor. Şu an yapımı devam eden 5 bin 185. " dedi.

Konuşmaların ardından noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimi protokol tarafından gerçekleştirilerek ismi kurada çıkan hak sahiplerine evleri teslim edildi.

TOKİ tarafından yapılan konutların hak sahiplerine verilmek için kura çekimi ile belirlenen törene Vali Aydın Baruş, AKP Grup Başkanvekili ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, AKP Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, siyasi parti temsilcileri, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

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