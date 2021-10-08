Gürsel Baran kimdir? Gürsel Baran hayatı ve biyografisi!

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GÜRSEL BARAN KİMDİR?

1960 yılında Siirt'te dünyaya geldi. Profesyonel iş hayatına, 1981 yılında kurduğu 'Dost Boya İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi' firması ile adım attı. Kurucusu olduğu şirket çatısı altında inşaat ve boya malzemeleri sektörlerinde faaliyetlerini sürdürmektedir.

2004 yerel seçimlerinde Altındağ Belediyesi Meclis Üyeliği'ne seçildi ve iki dönem görev yaptı.

1999 yılından bu yana ATO Meclis Üyesi olan Gürsel BARAN, ATO Komite Üyesi (1999-2000), ATO Özel İhtisas Komisyonu Üyesi (2000-2008), ATO Fiyat Tahmin Komisyonu Üyeliği (2002-2009) ve ATO Hesapları İnceleme Komisyon Başkanlığı (2003-2016) görevlerinde bulundu. 2016 yılı Aralık ayında yapılan Ankara Ticaret Odası ara seçiminde Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve geldi. ATO Yönetim Kurulu Başkanlığı'nın yanı sıra Kredi Garanti Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de yürütmektedir. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ile Siirt Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Vakfı'nda aktif üyedir.

Evli ve üç çocuk babasıdır.

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