Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri

İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Haberler | Kültür Sanat

Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri "Hibrit Seramik ve Cam" adlı serginin açılışında "Find life under the tree" gösteriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Mutlu Başkaya: "Bir performans düzenleyerek 'canlanma'...

Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri

"Hibrit Seramik ve Cam" adlı serginin açılışında "Find life under the tree" gösteriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Mutlu Başkaya:

"Bir performans düzenleyerek 'canlanma' konusunu kendi kültürlerini katarak yorumladılar"

ESKİŞEHİR - Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi kapsamında Eskişehir'e gelen Güney Koreli Kaligrafi Ustası Shıng Jung Gyun ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kim Yong Moon, "Find life under the tree" adını verdikleri gösteriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan akademisyen, seramik sanatçısı, tasarımcı ve sektör temsilcilerini bir araya getiren Uluslararası Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya Kongresi'ne bu yıl Eskişehir ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda, Tepebaşı Belediyesi iş birliğiyle Attila Özer Karikatür Evi'nde "Hibrit Seramik ve Cam" adlı sergi açıldı. Serginin açılışında Güney Koreli Kaligrafi Ustası Shıng Jung Gyun ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kim Yong Moon, "Find life under the tree" adını verdikleri gösteriyle ziyaretçilerin karşısına çıktı. Korona virüs sürecinde yaşananlara ve çevrenin korunmasına dikkat çekmeyi amaçlayan sanatçılar, seramiklerin üzerine yazılan Korece yazıları, canlanmayı temsil eden ağaç ile yorumladı. Boya ve fırça kullanılarak hazırlan çalışma, sergi açılışına katılan ziyaretçilerden tam not aldı.

"Pandemi nedeniyle 'İnsan Duraklaması' adlı bir sergi yaptık"

Düzenlenen sergi hakkında konuşan Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü Başkanı Mutlu Başkaya, "Bir pandemi süreci yaşıyoruz. Pandemi nedeniyle 'İnsan Duraklaması' adlı bir sergi yaptık. Şu anda bir canlanma süreci yaşıyoruz. Bu canlanmaya atıfta bulunmak için de bu sergiyi gerçekleştirdik. Dünyanın dört bir yanından sanatçılar davet ederek hibrit bir sergi düzenledik. Çok sayıda yerli ve uluslararası seramik sanatçısı var burada. Ayrıca Güney Koreli, kaligrafi ustası ve Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi profesörümüz var. Bir performans düzenleyerek 'canlanma' konusunu kendi kültürlerini katarak yorumladılar. Korona virüs sürecinde yaşananları bir kelimeyle kaligrafi ustası Korece yazdı. Daha sonra da Prof. Kim Yong Moon, canlanmayı temsil eden bir ağaçla bu çalışmayı yorumladı" dedi.

"Toplum canlanırken en büyük etkilerden birini de sanat yapıyor."

Serginin teması hakkında bilgiler veren Seramik Sanatçısı Fatma Batukan Belge, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Sergimiz SERES Kongresi kapsamında gerçekleştirildi. Ayrıca değerlendirildiğinde 'revive' yani canlanma kavramı üzerine eğiliyor. 2 yıla yakın bir süre Covid-19 ile mücadele ettik. Hala da tamamen kurtulmuş değiliz. Ayrıca orman yangınları, sel gibi doğal felaketler de yaşadık. Bunların sonrasında toplumsal bir canlanma yaşıyoruz ve bir yandan da felaketlerden sonra doğa yeniden canlanıyor. Toplum canlanırken en büyük etkilerden birini de sanat yapıyor. Biz de bunu düşünerek bu sergi konseptini oluşturduk."

"Seramik sanatçıları bu çalışmayı çok beğendiler"

Çevreyi korumanın önemine dikkat çekmek için böyle bir çalışma yapmak istediklerini ifade eden Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi Kim Yong Moon, "Çalışmanın anlamı ağacı yani doğayı, suyu, toprağı ve kısacası çevreyi korumamız gerektiği. Burada çok fazla seramik sanatçısı var. Onlar da çalışmayı çok beğendiler" şeklinde konuştu.

Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri

Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri

Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri

Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri
İhlas Haber Ajansı / Şevket Can Çikot - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akalın Mustafa Keser
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Sergio Perez Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Derya Yanık Ali İhsan Su Lewis Hamilton
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Güney Koreli sanatçılardan anlamlı gösteri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 11:44:00. #1.11#