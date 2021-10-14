GÜNDEM ÖZETİNE

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'un ve Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage'nin Güven Mektubunu Takdim Töreni'ne katılacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'na, Azerbaycan Büyükelçisi Reşad Mammadov'un ve Avustralya Büyükelçisi Miles Robert Armitage'nin Güven Mektubunu Takdim Töreni'ne katılacak.
(Ankara/14.00/16.30/17.15)
AA / Aykut Karadağ - Son Dakika Haberleri
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