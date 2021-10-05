GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2021 - Haberler
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GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2021

AA - Haberler | Güncel
GÜNDEM ÖZETİ / 6 Ekim 2021

6 Nisan 19201-TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

6 Nisan 1920

1- Tbmm Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle, 7. G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere İtalya'ya gidecek.

(Ankara/15.00/17.00)

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Atakule Cinemaximum'da "Akif" filminin Ankara Galası'na katılacak.

(Ankara/19.30)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Büyük Nakliyeciler Buluşması"na ve Mezitli Belediyesi Kültür Merkezi Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Mersin/10.00/15.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3 - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret edecek.

(Ankara/15.00)

4- TBMM'den

AK Parti ve İYİ Parti'nin TBMM Grup toplantıları yapılacak.

Genel Kurulda, Paris Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi ele alınacak.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/11.45/10.30/14.00/13.30)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası'na katılacak.

(İstanbul/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği Dönem Başkanı Slovenya'nın ev sahipliğinde AB-Batı Balkan Zirvesi yapılacak.

(Brdo Pri Kranju)

2- Afganistan'daki siyasi gündem ve güvenlik konularına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Kabil/Ankara)

GÜNCEL

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1'de Scuderia AlphaTauri takımının pilotu Pierre Gasly'le, Red Bull Racers etkinliğinde bir araya gelecek.

(İstanbul/14.30)

2- Dünya Güreş Şampiyonası'na Norveç'te devam edilecek. Kadınlarda 57 kiloda Elvira Kamaloğlu, 59 kiloda Ebru Dağbaşı, 68 kiloda Nesrin Baş ve 72 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu mindere çıkacak. 76 kiloda Ayşegül Özbege repesaj mücadelesi verecek.

(Oslo/11.30-22.00)

3- Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde 2021-2022 sezonu başlayacak. Ligde Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe, B Grubu mücadelesinde Şehit Mustafa Özel Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

4- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında E Grubu'nda Galatasaray Nef, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Çekya'nın ERA Nymburk takımını konuk edecek.

(İstanbul/21.00)

5- A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2022 Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak.

(Zrenjanin/19.00)

6- TFF 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Gruplarda 6. hafta maçları yapılacak.

***

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