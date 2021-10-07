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Görele pidesi tescil yolunda

İhlas Haber Ajansı / Bekir Öztürk - Haberler | Yerel

Görele pidesi tescil yolunda -Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele pidesi'nin tescillenip, coğrafi işaret alması yönünde çalışma başlattıklarını belirtti Giresun'un Görele İlçesinin marka değeri olan Görele pidesi'nin coğrafi işaret alarak tescillenmesi yolunda çalışmaların devam...

GÖRELE, GİRESUN (İHA) - Görele pidesi tescil yolunda

-Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele pidesi'nin tescillenip, coğrafi işaret alması yönünde çalışma başlattıklarını belirtti

GİRESUN - Giresun'un Görele İlçesinin marka değeri olan Görele pidesi'nin coğrafi işaret alarak tescillenmesi yolunda çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Görele Belediyesi tarafından Görele pidesi'nin coğrafi işaret alarak tescillenmesi yolunda Görele Belediyesi, Giresun İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce ortaklaşa çalışmalar yürüttükleri belirtilirken Belediye Başkanı Tolga Erener, Görele pidesinin Türkiye çapında hak ettiği yere ulaşacağını söyledi.

Erener, "İlçemizin değerlerinden olan Görele pidesinin coğrafi işareti alınması için Giresun Tarım il müdürlüğü ile beraber yapmış olduğumuz ortak çalışma sonucu Türkiye patent enstitüsüne başvurumuzu yaptık. Daha evvelde aynı şekilde ilçemizin ait olan Görele dondurmasını ve Çavuşlu ekmeğimizin coğrafi işaretini almıştık eminim ki, yapmış olduğumuz başvuru Görele pidesi içinde geçerli olacaktır ve gerçekten bu namı olan Görele pidesinin Türkiye çapında hak ettiği yere ulaşacaktır" dedi.

Pide ustası Kadir İmancı ise, "Görele pidesinin tescilleme konusunda tanıtımını yapacağız, pidelerimizi fırına attık. Görele pidesini her yerde yapmaya çalışırlar ancak, Görele pidesi özel sadece Görele'ye has bir pidedir. Peynirli pideye tat veren yöresel peynirimiz var. Kıymalı, kavurmalı ve birçok pide çeşitleriyle tescilleme yolunda ilerliyoruz." diye konuştu.

Görele pidesinin özelliklerini anlatan pide ustası Asım Alaca'da "Görele pidesinin özelliği, pideden ziyade kullanılan malzemeden kaynaklanıyor. Bu konuda tescilleme yolunda ilerliyoruz. Kıymamız, yöremizde yetişen hayvanlarımızdan sağlanmaktadır. Ayrıca imansız peynir dediğimiz yayla peyniri ve tereyağını kullanıyoruz dolayısıyla bunlar pidemize ayrı bir lezzet katıyor." dedi.

Görele pidesi tescil yolunda

Görele pidesi tescil yolunda

Görele pidesi tescil yolunda

Görele pidesi tescil yolunda
İhlas Haber Ajansı / Bekir Öztürk - Son Dakika Haberleri
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