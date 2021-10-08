Son dakika haberleri | Gezi Parkı ve Çarşı Davası: Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi

İSTANBUL (DHA) - YENİDEN görülen Gezi Parkı Eylemleri ile ilgili aralarında Osman Kavala, Can Dündar ile CIA eski danışmanı Henry Barkey'in de bulunduğu 17 sanıklı dava ile Çarşı taraftar grubundan 35 sanığın bulunduğu davaların birleştirilmesi sonrasındaki duruşmada, sanık Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, sanık avukatlarının davaların birleştirilmesine itirazda bulunmasının ardından kısa bir ara verdi. Mahkeme Başkanı, müzakkere arası verdiği esnada konuşan bir Çarşı grubu sanığı, "Biz tribüncüyüz, bizi kimseyle birleştirmeyin, ayırın dosyamızı. Bu davadan dolayı işimiz gücümüz kalıyor, evde ailemiz bekliyor" dedi.

DAVALARIN AYRILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

ÇARŞI GRUBU AVUKATLARI DURUŞMA SALONUNDAN AYRILDI

"KEMAL SUNAL'IN DAVACI FİLMİ GİBİ OLDU"

"CIMBIZLA ARADINIZ CIMBIZLA BULACAKSINIZ"

KAVALA: "HİÇBİR KİTLESEL EYLEMİ ORGANİZE ETMEDİM"

DURUŞMA 26 KASIM'A ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, oy çokluğuyla sanık Osman Kavala'nın suçun vasıf ve mahiyeti, son incelemeden itibaren hukuki durumunda bir değişiklik olmaması ve yargılamanın geldiği aşama göz önünde bulundurarak tutukluluğunun devamına karar verdi. Bir üye hakim, Kavala'nın tahliye edilmesi yönünde şerh düştü. Olay tarihinde Beşiktaş'taki Başbakanlık ofisi çevresindeki kamera kayıtlarının İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve haber ajanslarından temin edilmesi için yazı yazılmasına karar verdi. Görüntülerin mahkeme ulaşması durumunda bilirkişi incelemesi yaptırılarak sanıkların görüntülerde olup olmadığının tespit edilmesini de karara bağlayan heyet, savunmaları alınmayan sanıkların savunmalarının alınabilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 26 Kasım'a erteledi.

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