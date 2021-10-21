Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Prof.Dr Ahmet Nedim Serinsu Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni Ziyaret Etti

ULUS, BARTIN (Habermetre) - Din Öğretimi Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilimdalı Tefsir Usülü ve Tarihi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu Müsiki/Geleneksel Çağdaş Görsel Sanatlar Programı Uygulayan Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni ziyaret etti.

Ziyarette, Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri musikimizin eşsiz eserlerini icra etti. Programda ayrıca Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu öğrencilere hitap etti. Ulus İlk Meclis Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen program Genel Müdürümüz Dr. Nazif Yılmaz ve Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu'nın okulun hat atölyesinde incelemelerde bulundu. Programda Hattat Bekir Er ve Genel Müdürümüz Nazif Yılmaz tarafından Prof. Dr. Ahmet Nedim Serinsu'ya ebru tablosu hediye edildi.

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