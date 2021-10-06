Genç kızın başörtüsünü çıkarıp, darbettiği iddia edilen dolmuş şoförü ile eşi hakim karşısında

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz (23) ile tartışan ve genç kızın başörtüsünü çıkarıp, darbettiği ileri sürülen dolmuş şoförü Ramazan E. ve eşi Yeliz E.'nin yargılanmasına başlandı. Savunması alınan Yeliz E., üzerine atılı suçları kabul etmediğini ve Rabia Yılmaz'ın kendisine 'O…u' şeklinde küfredip tokat attığını ileri sürdü. Ramazan E. ise "Eşimin yüzüne tokat attığı için, eşim de kendisini korumak amacıyla karşılık verdi. Ben arbede sırasında başörtüsünü çıkarmadım, sadece ense kısmından tutup çektim" dedi.

Olay, geçen 22 Temmuz'da, Eski İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerindeki bir ATM'den para çeken ve yolun karşısına geçmek isteyen Rabia Yılmaz, o sırada geriye manevra yaparken bacağına çarpan dolmuş şoförü Ramazan E. ile tartıştı. Yılmaz, tartışma sırasında darbedildiğini, başörtüsünün zorla çıkarılıp başörtüsü üzerinden hakarete uğradığını ve tehdit edildiğini öne sürerek, polise şikayetçi oldu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. İddianamede, Ramazan E. hakkında 'hakaret', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 8 yıl 4 aya kadar, Yeliz E. hakkında ise 'hakaret', 'tehdit', 'kasten yaralama' ve 'inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçlarından 11 yıl 4 aya kadar hapis cezası istendi.

Hakim, sanıkların tutuksuzluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.