Gazeteci Sami Kohen için Demirören Medya Center'da tören

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da önceki gün hayatını kaybeden Milliyet Gazetesi yazarı Sami Kohen için Demirören Medya Center'da tören düzenlendi.

İstanbul'da geçtiğimiz pazartesi günü hayatını kaybeden Türk basının duayen ismi Sami Kohen (93) için Bağcılar'daki Demirören Medya Center'da anma töreni yapıldı. Sami Kohen'in eşi Mirka Kohen, kızı Jale Kohen, oğlu Alp Kohen ve gelini Seda Kohen'in katıldığı törende, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Demirören Oktay, Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut, CNN Türk Genel Müdürü Murat Yancı ile Sedat Ergin, Güneri Cıvaoğlu, Atilla Gökçe ve Şansal Büyüka'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda meslektaşı katıldı.

"RÖPORTAJLARINI MANŞETTE GÖRDÜKÇE İFTİHAR ETTİM"

"KENDİ KURALLARINDAN VAZGEÇMEMİŞ, HERKESİ KENDİ DÜSTURUNDA YAŞAMAYA DAVET ETTİ"

"KENDİ BİLDİKLERİNİ AKTARMAYA ÇALIŞTIĞI BİR ÖMÜR GEÇİRDİ"

"MESLEKİ AHLAKIYLA GAZETECİLİKTE ROL MODEL OLDU"

"HEM TÜRKİYE'DE HEM DE DÜNYADA REFERANS OLDU"

"BİNADA KİMSE ONU CEKETİYLE GÖRMEDİ"

Şansal Büyüka ise, "Cağaloğlu'ndaki meşhur binaya girer girmez yaptığı ilk şey ceketini çıkarmaktı. Sami ağabeyi kimse binada ceketle görmedi. Bütün gün kollarını sıvayı, haber yazardı. Arı gibi çalışkandı. Sami ağabey o kadar çok eser bıraktı ki unutulması ve ölmesi mümkün değil" ifadelerini kullandı. Sami Kohen yarın saat 13: 30'da Neve Şalom Sinagogu'nda düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.