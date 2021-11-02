Gandalf ve Superman'in içinde bulunduğu Smash Bros oyunundan ilk görüntüler geldi

Oyunun karakter listesinde oldukça karışık isimler yer almaktadır. Birçok evrenden karakterin yer alacağı bu oyunda Gandalf, Batman, Shaggy, Superman, Rick, Tom ve Jerry, Bugs Bunny, Fin ve Jack, Harley Quin, Wonder Woman gibi birçok evrenden karakter yer almaktadır.

Warner Bros'un çıkaracağı yeni oyunun adının Multiversus olacağı bildirildi. Oyunun haritaları da aynı şekilde karakterlerin evrenlerinde geçmektedir. Paylaşılan görüntülerde Wonder Woman'ın Gandalf ile Fin ve Jack'in evinde karşılaştığı ekran görüntüleri paylaşıldı.

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Multiversus'dan paylaşılan görüntülerde 1v1 ve 2v2 karşılaşmalar gözüküyor. Oyunun çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. İşte Multiversus'dan paylaşılan görüntüler.

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Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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