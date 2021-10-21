Game Pass Satışları, Microsoft'un Beklentisinin Altında Kaldı

Teknoloji devi Microsoft, Game Pass satışları konusunda umduğu hedeflere ulaşamadı. Satışlar Microsoft'un beklentisinin altında kaldı.

Xbox Game Pass kısa bir zamanda oyuncular tarafından tercih edilen ve takip edilen bir oyun hizmetine dönüştü. Bundan iki yıl önce bile insanların şüpheyle yaklaştığı ve "parasının karşılığını verir mi ki acaba?" dedirten ve o kadar da popüler olmayan Game Pass, artık milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen bir oyun servisi.

Sistemin bu kadar popülerleşmesinde elbette Microsoft'un yaptığı işler de önemli rol oynuyor. Game Pass'e sürekli yeni oyunların getirilmesi ve kütüphanede daima tüketilebilecek yeni içeriklerin olması gibi. Ayrıca Microsoft'un gerçekleştirdiği Bethesda alımı ve EA Play iş birliği gibi önemli olaylar da Game Pass'in sürekli göz önünde olmasına ve popülerliğini korumasına yardımcı oluyor. Ayrıca Game Pass'in sadece konsola değil bilgisayara yönelik bir hizmet olması da onun daha geniş bir kitle tarafından desteklenmesini sağlıyor.

Bununla beraber Microsoft, Game Pass'de bu defa aradığını bulamadı. Game Pass için %47,8'lik bir büyüme hedefleyen şirket, %37,5'lik büyümeye ulaşarak bu hedefin altında kaldı. Microsoft geçen sene içinse hedef olarak %71'lik bir büyüme hedeflemiş ve %86'lık bir sayıya ularaşrak hedefini çok rahat bir şekilde geçmişti. Bu yıl içinse beklediği büyümenin yaklaşık %10 arkasında kaldı.

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Hal böyle de olsa işler Game Pass tarafında oldukça iyi gitmekte. Microsoft sürekli yeni oyunlar getirerek oyuncuların ilgisini kaybetmesini engellemeye devam ediyor. Ayrıca 2021'in sonuna yaklaşırken Microsoft'un önemli kozlarını oynamasının zamanı da artık gelmiş gözüküyor. Çünkü Halo Infinite, Age of Empires ve Forza Horizon 5 gibi oldukça büyük isimler önümüzdeki aylarda Game Pass'e gelecek. Xbox markasında oldukça önemli yere sahip bu isimlerin Game Pass'e gelişi, Microsoft'u üye sayısı açısından bir hayli yükseklere taşıyabilir.

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