FUHUŞ YAPTIRIRKEN YAKALANDI

MANAVGAT, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesine bağlı Side mahallesinde yabancı uyruklu kadınları borçlandırıp para karşılığı erkeklerle birlikte olmaya zorladığı belirlenen 2 kişi, işlettiği otelde Özbek kadına fuhuş yaptırırken yakalandı.

Side Mahallesi'ndeki bir otelde, yabancı uyruklu kadınlar borçlandırıp, fuhuş zorlandığı ihbarını değerlendiren Antalya İl Jandarma Komutanlığı GKİT Mücadele Şube Müdürlüğü, Manavgat JASAT timleri ve Side Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde operasyon düzenledi. Otele yapılan baskında Özbek uyruklu bir kadın, bir Türk vatandaşıylla fuhuş yaparken yakalandı.

Yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırılan oteli işleten H.Ö. ve S.F., internet ortamında bir eskort sitesine kayıtlı telefonla farklı odada yakalandı.

Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından şüpheliler H.Ö. ve S.F. Manavgat Adliyesine götürüldü. Özbek uyruklu kadın jandarmada yapılan işlemlerin ardından Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.