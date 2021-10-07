Fekeli öldü mü? Bir Zamanlar Çukurova Fekeli ölecek mi, neden öldü? Fekeli (Kerem Alışık) diziden ayrılıyor mu, diziden neden ayrıldı?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin efsanevi karakteri Fekeli öldü mü sorusu gündemin merak edilen konuları arasında geliyor. Bir Zamanlar Çukurova son fragmanında Fekeli'nin öldüğü görülüyor. Peki, Fekeli neden ölüyor, diziye geri döner mi? Kerem Alışık diziden mi ayrılacak, diziden neden çıkıyor?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA FEKELİ ÖLDÜ MÜ?

Bir Zamanlar Çukurova son bölüm fragmanını izlediğimizde Fekeli'nin öldüğünü görüyoruz. Fragmanda Fekeli'nin cenazesi oluyor.

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ALİ RAHMET FEKELİ KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Ali Rahmet Fekeli karakterini "Kerem Alışık" canlandırmaktadır.

KEREM ALIŞIK KİMDİR?

Kerem Alışık (d. 5 Haziran 1960; İstanbul), Türk oyuncu.

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan'ın oğlu olan oyuncu günümüze kadar birçok televizyon dizisinde rol aldı. İlk sinema filmi deneyimini, yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını; gazeteci Savaş Ay'ın üstlendiği Dansöz ile yaşadı. 14. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nin Berna Laçin ile sunuculuğunu yaptı. Gençliğinde bir süre Anadolu Üsküdar futbol takımında oynamıştır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Sinema :

Arif V 216 - Ömer (2018)

Şartlı Tahliye - Raif (2015)

72. Koğuş - Berbat (2011)

Saddam'ın Askerleri (2008)

Hababam Sınıfı Askerde - Sabit (2004)

Hoşgeldin Hayat - Serhat (2004)

Dansöz - Zorro (2000)

Ah Nalan Ah - Kemal (1988)

Diziler:

Bir Zamanlar Çukurova 2018-günümüz Alirahmet Fekeli

Kara Sevda - Ayhan (2016-2017)

Kara Kutu - Başkomiser Tekin (2015)

Böyle mi Olacaktı - Kadir Arıkan (2001)

Zehirli Çiçek - Orhan (2000)

Fırtınalar - Ferit Demiröz (1996-1998)

FEKELİ DİZİDEN Mİ AYRILACAK? KEREM ALIŞIK DİZİDEN Mİ ÇIKACAK?

Twitter resmi hesapta yapılan son paylaşım şu şekilde:

"Yeni bölüm bu akşam Yangın

#BirZamanlarÇukurova 20.00'de #atv'de!

@timsandb @atvcomtr"

Fragmanda Fekeli karakterinin öldüğü gösteriliyor. Buna göre Fekeli diziden ayrılacak.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fekeli'nin ölümü Çukurova'yı yasa boğuyor

Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumar. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşar. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzlar. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak ister.

Betül, Fikret'in yanından ayrılmıyor

Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.

Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor

Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.

Haberler.com - Gündem