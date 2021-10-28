Fatsa Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı - Haberler
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Fatsa Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Fatsa Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı

Fatsa Belediyesi her yıl olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet bayramı öncesi esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak bayram sevincine ve coşkusuna ortak oldu.

Fatsa Belediyesi her yıl olduğu gibi 29 Ekim Cumhuriyet bayramı öncesi esnafa ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak bayram sevincine ve coşkusuna ortak oldu.

Bayrak dağıtımı ile ilgili bir açıklama yapan Fatsa Belediyesi Zabıta Müdürü Gültekin Volkan, "Milli ve manevi değerlerimize verdiğimiz önem doğrultusunda Cumhuriyetimizin ilan edilişinin 98. yıldönümünde zabıta ekiplerimiz ile çarşı esnafımıza ve vatandaşlara Türk bayrağı hediye ederek bayram coşkusuna ortak olduk" dedi.

Türk bayrağı hediyesi karşısında esnaflar ve vatandaşlar memnuniyetlerini dile getirerek, Fatsa Belediyesi'ne teşekkür etti. - ORDU

Fatsa Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı

Fatsa Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı

Fatsa Belediyesi'nden esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı

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