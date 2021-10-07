Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet - Haberler
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Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmesine karar vermesinin ardından fanatik Yahudiler ilk ibadetlerini gerçekleştirdi.

İsrail mahkemesinin Yahudilerin Mescid-i Aksa'da "sessizce" ibadet etmesine karar vermesinin ardından fanatik Yahudiler ilk ibadetlerini gerçekleştirdi.

İsrail mahkemesi, dün işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da Yahudilerin sessizce ibadet etmelerinin suç sayılmayacağına karar verdi. Filistin ve Ürdün'ün tepki gösterdiği karar sonrası fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyerek ilk sessiz ibadetlerini gerçekleştirdi. Mescid-i Aksa'nın güneybatısında bulunan El-Meğaribe Kapısı'ndan Aksa'ya giren fanatik Yahudiler, İsrail polisinin sıkı koruması altında ibadet etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, kararın Mescid-i Aksa'ya yönelik açık bir düşmanlık, Filistin halkına, Arap ve İslam ümmetine karşı da gerçek bir savaş ilanı olduğu aktarılmıştı. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heysem Ebu el-Ful ise yaptığı açıklamada kararın Doğu Kudüs de dahil olmak üzere 1967'de işgal edilen topraklar üzerinde İsrail yargısını tanımayan uluslararası hukuka göre geçersiz olduğunu belirtmişti.

Mescid-i Aksa, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994'te imzalanan barış antlaşması kapsamında Kudüs İslami Vakıflar idaresi altında bulunuyor.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet

Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet

Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet

Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Fanatik Yahudiler'den Mescid-i Aksa'da ilk sessiz ibadet - Haberler
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