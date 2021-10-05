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F1 Türkiye GP ne zaman? Formula 1 hangi gün, saat kaçta, nereden izlenir, hangi kanalda?

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F1 Türkiye GP ne zaman? Formula 1 hangi gün, saat kaçta, nereden izlenir, hangi kanalda?

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için geri sayım başladı. Bu kapsamda F1 Türkiye GP ne zaman? Formula 1 hangi gün, saat kaçta, nereden izlenir, hangi kanalda? sorularına yanıt arandı. İlk etapta sıralama turları gerçekleştirilecek bir gün sonra da yarış yapılacak. Metalik gri ve bronz renginde, 5 kilo ağırlığında ve 50 santimetre yüksekliğe sahip kupada, pilotların en çok zorlandıkları 8'inci viraj teması işlenirken, kupanın üst bölümünde ay ve yıldız figürleri gibi Türk motifleri de yer alıyor.

F1 Türkiye Grand Prix hangi kanalda? F1 Türkiye GP ne zaman? Formula 1 hangi gün, saat kaçta, nereden izlenir, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor.

Formula 1'de sezonun 16. yarışı olan Türkiye Grand Prix'si için geri sayım devam ediyor. Intercity İstanbul Park tarafından özel olarak tasarlatılan şampiyonluk kupası, sporseverlerin yakından bildiği ünlü 8'inci viraj ile Türk kültüründen esintiler taşıyor. Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi günü gerçekleşecek.

Türkiye Grand Prix'sinde sıralama turu 9 Ekim Cumartesi, yarış ise 10 Ekim Pazar günü yapılacak.

Sıralama Turları 9 Ekim 2021 Cumartesi günü saat 15:00'te, ana yarış ise 10 Ekim 2021 Pazar günü saat 15:00'te başlayacak. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Yarış tutkunlarını ekran başına kilitleyecek olan Türkiye GP, S Sport ve S Sport + ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Türkiye Grand Prix'sinin sıralama turları 8 Ekim günü TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek. 44 turluk yarış ise 10 Ekim Pazar günü aynı saatte başlayacak ve S Sport kanalından canlı olarak yayınlanacak

Şu ana kadar Red Bull-Honda takımından Max Verstappen'in 5, Lewis Hamilton'ın (Mercedes) 4, Sergio Perez (Red Bull-Honda) ve Esteban Ocon'un (Alpine) ise birer yarış galibiyeti bulunuyor.

Pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 195 puan Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2. Max Verstappen (Hollanda): 187

3. Lando Norris (Büyük Britanya): 113

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 108

5. Sergio Perez (Meksika): 104

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