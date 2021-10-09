EYLÜL, MUCİZE ADIMLARIYLA OKUL YOLLARINDA

İZMİR (DHA) - İZMİR'de, henüz 45 günlük bebekken serebral palsi (beyin felci) teşhisi konulan, mayıs ayında geçirdiği ameliyatın ardından yürümeyi başaran ve konuşmasında da gelişme olan 7 yaşındaki Eylül Sırgeligil okula başladı. Kızının son durumuna doktorların bile şaşırdığını anlatan İsmihan Sırgeligil, Artık bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Hala inanamıyorum. Sürekli ayaklarına bakıyorum dedi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaşayan İsmihan ve Orhan çiftinin kızları Eylül Sırgeligil'e (7) henüz 45 günlükken serebral palsi (beyin felci) hastalığı teşhisi konuldu. Beden Eğitimi Öğretmeni olan İsmihan Sırgeligil, yaptığı araştırma sonucunda, ilreleyen yaşlarda yürüyemeyen, konuşamayan ve yemek yemekte zorlanan kızı Eylül için tendon gevşemesi ve kas transferi ameliyatının umut olduğunu öğrendi. Sırgeligil, ameliyatlar için gerekli olan 30 bin TL'yi akraba ve arkadaşlarının yardımıyla topladı. Mayıs ayında ameliyat olan Eylül, dengesini sağlayarak, adım atmaya başladı. Eylül, bu yıl Sabri Öney İlkokulu'nda özel eğitim alt sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatına başladı. Ameliyat sonrası kızındaki değişime dikkati çeken İsmihan Sırgeligil, Eylül, bağımsız bir şekilde yürüyebiliyor. Bir anda yürümeye başladı. Doktorumuz bile şaşırdı. Bu duruma inanamadığım için Eylül'ün sürekli ayağına bakıyorum. Çene kaslarında, yani konuşmasında da büyük gelişme var dedi.

'HİÇBİR ZAMAN YÜRÜYEMEZ DEDİLER'

İsmihan Sırgeligil, kızı Eylül'ün hastalığında yaşanan süreci şöyle anlattı

Hamilelik sürecinde bazı doktorlar problem olduğunu söyledi. Tarama testlerinin bazıları normal çıkmadı. Biz de bu nedenle doğumdan hemen sonra nöroloji polikliniğine başvurduk. Burada MR çekildi. Serebral palsinin yanı sıra beyinde derin bir yarık olduğunu söylediler. Hastalığı öğrendikten sonra tedavisini araştırmaya başladım. Eylül henüz 45 günlükken ilk gittiğimiz doktor, Eylül'ün hiçbir zaman yürüyemeyeceğini, konuşamayacağını, normal beslenmeyeceğini söyledi. Bitkisel hayat gibi bir yaşam süreceğini söyledi. Onu duymak benim için çok zordu. O günü hiç unutmuyorum dedi.

'VAZGEÇMEDİK'

Daha sonraki süreçte farklı doktorlara gitmeye karar verdiklerini anlatan Sırgeligil, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğumuzda umutlandık. Buradaki doktorlar Eylül'ün gecikmeli bir hayatı olacağını söyledi. Kızımın, yaşıtlarına yaklaşma imkanının olduğunu bilmek güzel bir şeydi. Sonraki süreçte Eylül giderek yürüyememeye başladı. Ayak pozisyonu tamamen farklı bir hale gelmeye başladı. Giderek kötüleşmenin sonucunda yürümesi tamamen bitti. Yaptığımız araştırmaların sonucunda özel bir hastanede ameliyat olabileceğini öğrendik. Ameliyat için günümüzü aldık diye konuştu.

'AKRABA VE DOSTLARIMIZ YARDIM ETTİ'

Ameliyat için yaklaşık 30 bin TL gerektiğini anlatan Sırgeligil, Bunu duyan arkadaşlarımız dostlarımız yardım etti. Bu miktar kısa süre içinde tamamlandı ve Eylül, mayıs ayında ameliyat oldu. Ameliyat sonrası 1,5 ay alçıda kaldı. Çok sıkıntılı bir süreçti. Ameliyatın ardından yürümeye başladı dedi.

Eylül'ün tedavisine devam edebilmesi için desteğe ihtiyaçları olduğunu belirten Sırgeligil, Eylül, eğer konuşabilse normal eğitim kaynaştırma öğrencisi olabilecek. Sürekli fizik tedavinin yanı sıra dil terapisi ve konuşma terapisi görmesi gerekiyor. Şu an terapilere başladık ancak sürecin düzenli ve devamlı olması oldukça zor. Bu terapiler ücretli ve bütün çabamız devam edebilmek için diye konuştu.