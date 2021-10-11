EvdekalOrdu #BizBizeYeteriz - Türkiye Cumhuriyeti Altınordu Belediyesi

ALTINORDU, ORDU (Habermetre) - ALTINORDU BELEDİYESİ ŞEHRE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK BİR PROJEDE DAHA SONA GELDİBAŞKAN TÖREN "PROJEMİZ SÜRDÜRÜLEBİLİR EKOTARIM VE EKOTURİZM İLE BÖLGESEL KALKINMAYA ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAYACAK"ALTINORDU BELEDİYESİ ŞEHRE KATMA DEĞER SAĞLAYACAK BİR PROJEDE DAHA SONA GELDİALTINORDU 'COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜN TANITIM NOKTASI' VE 'YEREL LEZZET DURAĞI' İLE BÖLGEDE GASTRONOMİ TURİZMİNİN MERKEZİ OLACAK Altınordu Belediyesinin, Ordu'nun turizm şehri olma iddiasını güçlendirecek projesinde sona gelindi. Turizm aktivitelerine yön veren Gastronomi alanında da iddialı olan Altınordu Belediyesi, Çavuşlar Mahallesinde şehri ve denizi gören manzarası ile eşsiz bir lokasyonda yer alan "Altınordu Yerel Lezzet Durağı" ve "Altınordu Coğrafi İşaretli Ürün Tanıtım Noktası" ile gastronomi turlarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TARIMA DAYALI ÜRETİMİ TEŞVİK EDECEK BÖLGESEL KALKINMAYA KATKI VERECEKÖzellikle kırsal bölgeler ve yöresel değerlerin ön plana çıktığı bir destinasyonda bulunan "Altınordu Coğrafi İşaretli Ürün Tanıtım Noktası" tarıma dayalı üretimi destekleyerek, bölgenin tanıtım ve imajına olumlu katkılarda bulunacak. Altınordu Yerel Lezzet Durağı" ile de turizmde hareketliliği artıracak ve büyük bir turizm girdisi oluşturacak tesisler bölgenin turizm değerleriyle tanıtımını sağlayarak bölgesel kalkınmaya da önemli bir katkı verecek. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) tarafından çıkılan 2020 Yılı Mali Destek Programları kapsamında hibe desteği kazanan "Altınordu Yerel Lezzet Durağı" ve "Altınordu Coğrafi İşaretli Ürün Tanıtım Noktası" projesi Altınordu Belediyesi ve DOKA eş finansmanı ile hayata geçiriliyor. Yapılacak ek tesisler ile birlikte yeni bir cazibe ve çekim merkezine dönüşecek proje ile bölgesinde gastronomi turizminin merkezi olmayı hedefleyen Altınordu Belediyesinin bölgenin dokusuna ve doğaya uygun olarak tamamen ahşaptan yaptığı iki tesis hem yöre havzasında bulunan mahallelere hem Ordu'ya hem de bölgeye büyük bir canlılık getirecek ve aynı zamanda ek bir istihdam ve gelir kapısı olacak. ORDUNUN TÜM COĞRAFİ İŞARETLİ ÜRÜNLERİ BU NOKTADA OLACAKAltınordu Belediyesinin Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı eş finansmanı ile hayata geçireceği ve Altınordu Kaymakamlığının da paydaşı olduğu projede bulunan ve Ordu'nun yiyecek ve içeceğe dair tüm kültürel mirasını bir arada toplayacak 'Altınordu Coğrafi İşaretli Ürün Tanıtım Noktası'nda ilimizin coğrafi işaretli ürünleri olan; Akkuş Fasulyesi, Perşembe Ceviz Helvası, Kabataş Helvası, Dürme Pancarı Turşusu ve Ordu Kivisi ürünlerinin ve diğer yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı yapılacak. Coğrafi İşaretli Ürün Tanıtım Noktası ile yan yana aynı lokasyonda bulunan 'Altınordu Yerel Lezzet Durağı' ise ilimize ait yöresel tatların sunulduğu tüm yiyecek çeşitleri hazırlanacak şekilde endüstriyel mutfak altyapısına sahip adeta bir gastronomi merkezi işlevi görecek. Üreticilerin ürünlerinin öncelikle değerlendirileceği tesisler hizmete alındığında istihdama ve şehrin ekonomisine ilave bir katkı sağlayacak. VR KABİNİ ZİYARETÇİLERİ ORDUNUN EŞSİZ TARİHİ DOĞAL VE KÜLTÜREL GÜZELLİKLERİ İLE BULUŞTURACAKYurt içinden ve yurt dışından gelecek misafirlerini ağırlamaya hazırlanan gastronominin bölgemizdeki yeni çekim merkezi olacak tesislerde ziyaretçiler kurulacak olan VR kabininde Ordu'nun tarihi, doğal ve kültürel güzelliklerini de görme imkanı bulacaklar. Sanal Gerçeklik yaşatan VR teknolojisinin kullanılacağı tanıtımda 3 Boyutlu gözlükler ile misafirler kah Ordu'nun nefes kesen yaylalarını dolaşırken kah engin dalgaları ve uçsuz bucaksız sahili ile bir gerdanlık gibi uzanan Karadeniz'in mavisine tanıklık edecekler. İlimizin tüm güzellikleri ile seyir zevkine doyacak olan ziyaretçiler Ordunun yöresel ürünleri ile de unutulmaz lezzetlerden tadacaklar. "HEM TARIMSAL ÜRETİMİ CANLANDIRACAK HEM TURİZMİ"Tesislerin hem Ekoturizme hem de eko tarıma katkı vereceğini belirten Başkan Tören, "Coğrafi İşaretli ürünler Tanıtım Noktası, şehrimizin tarihi süreçten süzülüp gelen Yerel ve doğal ürünlerinin tanıtıldığı şehrimize ve yöremize özgü markalarımızı ön plana çıkaran bir tesis olacak. Bunun yanında Yerel Lezzet Durağı ise yine yöresel damak tatları ile gastronomi turizminin bölgedeki merkezi olacak inşallah. Üstelik tarımsal üretimi geliştirecek olan tesislerimiz sağlayacağı turizm girdileri ile de bölgesel kalkınmaya büyük katkı verecek. Tesislerimizi çevre hassasiyeti ile bölgenin dokusuna uygun bir mimaride inşa ediyoruz. Çevreyi ve doğayı tahrip etmeden doğallığı yok etmeden bir bölgesel kalkınma hamlesi hedefliyoruz. Çevreyi koruyan bölge insanının refahını gözeten doğal alanlara karşı duyarlı aynı zamanda sürdürülebilir bir Ekoturizm hareketini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında yine tarımsal üretim konusunda ise doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan doğal ve organik bir eko tarım hareketiyle de şehirde tarımsal üretimi geliştirmeye ve ekonomik kaynakları çeşitlendirmeye çalışıyoruz. Kısa süre içerisinde hizmete sunacağımız tesislerimiz şehrimize ve bölgemize hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

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