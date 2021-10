Esra Hankulu neden öldü? Esra Hankulu ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu kimdir?

Geçtiğimiz aylarda Esra Hankulu'nun şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmesi gündeme gelmişti. Aleyna Çakır cinayeti davasında baş şüpheli olan Ümit Can Uygun, aynı evde kaldığı belirlenen genç kadının hayatını kaybetmesi üzerine Uygun gözaltına alınmıştı. Şüpheli olayda incelemeler sürerken milyonlarca kişi "Esra Hankulu kimdir ve neden ve nasıl öldü?" sorularına yanıt aramakta. Peki, Esra Hankulu nasıl öldü? Esra Hankulu ölüm nedeni nedir? Esra Hankulu kimdir?

ESRA HANKULU NEDEN ÖLDÜ?

Esra Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun kült kafa travması sonrası meydana gelen İç Kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

ESRA HANKULU OLAYI NASIL OLDU?

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu(25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı.Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.Hayatını kaybeden genç kadının vücudunda bıçak, silahlı ateşle yaralanma ya da darp izine rastlanmazken kesin ölüm nedeninin Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un sorgulandığı öğrenildi. Gözaltındaki zanlıların polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Ankara'nın Mamak ilçesinde Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edilen 25 yaşındaki Esra Hankulu'nun ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.Başsavcılık, Hankulu'nun yanında bulunan Furkan G., Dilan C. ve Ümitcan Uygun'un gözaltı süresinin uzatıldığı, genç kadının cansız bedeninin ise kesin ölüm sonucunun belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildiği ifade edildi.Ümitcan Uygun, Furkan C. ve Dilan C. ek gözaltı süresi talebi için sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

ESRA HANKULU KİMDİR?

Esra Hankulu Ankara'da yaşıyordu. Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia edilen Esra Hankulu 25 yaşındaydı.

Esra Hankulu'nun Ümitcan Uygun'un sevgilisi olduğu iddia ediliyor.

Esra Hankulu Ankara'da ölü olarak bulundu.