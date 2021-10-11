Resmi araçta, kadına saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla yakalanan iki zabıta açığa alındı
Eskişehir'de resmi araca bindirdikleri bir kadına boş arazide saatlerce tecavüz ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan merkez Odunpazarı İlçe Belediyesinde görevli 2 zabıta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, görevlerinden açığa alındı.
ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - Odunpazarı İlçe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde görevli A.E. ile B.T, 9 Ekim'de belediyeye ait resmi araca S.T'yi alarak kent merkezinin yanı sıra ilçeye bağlı kırsal mahallelerde dolaştıktan sonra 75. Yıl Mahallesi'ne gitti.
S.T. henüz bilinmeyen nedenden dolayı sinir krizi geçirmesinin ardından zabıtalar, kadını Eskişehir Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne bırakıp bölgeden ayrıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından S.T, Kurtuluş Polis Merkezine giderek A.E. ile B.T'nin kendisine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi oldu.
Bunun üzerine 2 şüpheli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler buradaki sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Resmi aracın GPS kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, S.T'nin ifadesindeki bölgelere gidildiğini tespit etti. Bu arada aracın arka koltuğunun incelemek üzere sökülüp, Bursa Adil Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
Odunpazarı İlçe Belediye Başkanı Kazım Kurt, gazetecilere, söz konusu iki zabıta personeli hakkında idari soruşturmanın başlatıldığı ve açığa alındıklarını söyledi.