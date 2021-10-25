Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler Esenyurt'ta bir dernek binasını basan eli sopalı grup, ortalığı birbirine kattı.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir dernek binasını basan eli sopalı grup, ortalığı birbirine kattı. Bazı şahısların yaralandığı olaya müdahale eden polis ekipleriyse kavgayı güçlükle ayırdı. Saatlerce süren o anlar ise, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi Mahallesi'nde bulunan Kıraç Sinoplular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü dernek üyeleri ile arasında tartışma çıkan eli sopalı grup, dernek binasını bastı. İki grup arasında yaşanan kısa süreli tartışma sonuç vermeyince taraflar arasında kavga çıktı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayda çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda polis geldi. Ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği olayda bazı şahıslar yaralandı. Olayla ilgili bazı şahıslar ise, gözaltına alındı. Saatlerce süren ve ortalığın savaş alanına döndüğü kavga anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler

Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler

Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler

Esenyurt'ta dernek bastılar, ortalığı savaş alanına çevirdiler
İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - Son Dakika Haberleri
Sosyal medyada tartıştığı kuzeninin evini basıp pompalı ile öldürdü

Sosyal medyada tartıştığı kuzeninin evini basıp pompalı ile öldürdü

 İşte dev operasyonun tüm ayrıntıları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter görev yaptı

İşte dev operasyonun tüm ayrıntıları! Suç makinesi Otoniel'i yakalamak için 500 asker, 22 helikopter görev yaptı

 Son dakika haber: Beşiktaş'ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada 'marihuana' ele geçirdi

Son dakika haber: Beşiktaş'ta torbacının mıknatıslı çanta oyunu: Polis özel zulada "marihuana" ele geçirdi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title