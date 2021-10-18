Erzurum'da TURKOVAC Faz-3 çalışması kapsamında gönüllüler aşılanıyor

ERZURUM (AA) - Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile Kayseri Erciyes Üniversitesi iş birliğinde geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Turkovac'ın Faz-3 çalışmaları çerçevesinde Erzurum'daki gönüllülerin aşılanmasına başlandı.

Erzurum Şehir Hastanesinde daha önce 2 doz aşı olanlara hatırlatma dozu olarak uygulanan TURKOVAC aşısı için gönüllü olanlara aşı öncesi PCR testi yapılıyor.

Testi negatif çıkanlara tansiyon ölçümleri gibi çeşitli kontrollerin ardından sağlık görevlilerince TURKOVAC aşısı uygulanıyor.

Hastane Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Hakkı Tör, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastane olarak 15 Ekim tarihinde TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Gönüllü olarak başvuru yapan vatandaşlara aşı randevusu verdiklerini belirten Tör, "Vatandaşlarımız E-nabız üzerinden başvurularını yapabiliyor. Başvuru yapıldıktan sonra değerlendirmeye alıyoruz." dedi.

Tör, TURKOVAC aşısı olmak için bir takım kriterlerin olması gerektiğine dikkati çekerek, "Yaptığımız değerlendirmelerde öncelikle Kovid-19 geçirmemiş, iki doz Sınovac aşısı olmuş olmak ve 18 ile 59 yaş aralığında olmak gerekiyor. Bunun dışında son olduğu Sınovac aşısının üzerinden 3 ile 9 ay aralığında bir zaman geçmesi gerekiyor. Bu kurallara uyan vatandaşlarımıza TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmalarında aşıları kontrol edildikten sonra hastanemizde aşı yapıyoruz." diye konuştu.

Kars, Ardahan ve Bayburt illerinden de vatandaşlara E-nabız üzerinden randevu açıldığını belirten Tör, söz konusu illerdeki vatandaşlardan da taleplerin geldiğini ve değerlendirmeye alındığını sözlerine ekledi.

Erzurum'da ilk TURKOVAC aşısını olmanın gururunu yaşıyor

TURKOVAC aşısı olan gönüllü Kemal Öksüz de yerli aşı vurulmak için bugünü beklediğin ifade ederek, şöyle konuştu:

"Memleketimiz için faydalı olan bir konuda biz de yardımcı olalım istedik. TURKOVAC aşısının çıkmasını bekliyordum. 3. doz Sınovac aşısını da o yüzden olmamıştım. Duyuruyu görünce de E-nabız üzerinden hemen başvuru yaptım. Erzurum'da bu aşıyı ilk ben oldum, o da benim için ayrı bir gurur. Aşı sonrası herhangi bir sıkıntım ve tedirginliğim olmadı."