ERZURUM'DA 'GIDA DENETİM SEFERBERLİĞİ' İÇİN HAREKETE GEÇİLDİ

ERZURUM (DHA) - ERZURUM'da Tarım ve Orman Bakanlığı'nın başlattığı 'Gıda Denetim Seferberliği' kapsamında 79 personelle denetim yapıldı. Denetimlere katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, 2021'de 5 bin 525 üretim, satış ve tüketim işletmesi ile 294 yem üretim ve satış yerinin 15 bin 210 kez kontrol edildiğini ve 822 bin 582 lira idari para cezası kesildiğini söyledi.

Kamuoyunu ve işletmeleri bilgilendirmek, gerekli durumlarda yasal işlem uygulamak amacıyla başlatılan ve 28 Ekim'e kadar devam edecek denetimlerin ilk gününde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda iş yerini denetledi. Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar'ın başkanlık ettiği ekipler, gıdaların depolandığı soğuk hava dolaplarını, personelin kullandığı malzeme ve kıyafetler ile hijyen kuralları gibi çok sayıda kriteri göz önünde bulundurarak kontrol etti. Ekipler, süt ve süt ürünleri üretim yerlerini, marketleri ve yemek üretim işletmelerini de denetledi.

'TAKLİT, TAĞŞİŞ VE SAHTEKARLIĞA TAVİZSİZİZ'

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde 'Gıda Denetim Seferberliği' başlattığını hatırlatan Akar, 20 ilçede 70 denetim personeli ile çalıştıklarını söyledi. Her sektöre göre farklı denetim konuları olmakla birlikte genel hijyen kuralları, yapıların fiziki durumları, personelin hijyen kurallarına uyumu, kayıtlılık ve bunların tutulup tutulmadığı, depoların uygun olup olmadığı, havalandırmaların uygunluğu gibi konulara dikkat edildiğini belirten Akar, özellikle gıda ürünlerinde taklit, tağşiş ve sahtecilik yapanlara karşı tavizsiz olduklarını söyledi.

DENETİMLERDE 79 İDARİ YAPTIRIM KARARI

Erzurum'da 2021 yılı itibarıyla 5 bin 525 adet üretim, satış ve tüketim işletmesi ile 294 adet yem üretim ve satış işletmesinde 15 bin 210 denetim yapıldığını belirten Akar "Gıda denetimlerini risk esasına göre, önceden haber verilmeksizin, yıllık denetim programlarının yanı sıra şüphe, şikayet, ihbar, inceleme ve amaçlı gerçekleştiriyoruz. Bugün itibarıyla ilimizde yapılan denetimlerde 79 idari yaptırım ve 822 bin 582 TL idari para cezası kesilmiştir. 342 numune alınmış bunlardan 258'i olumlu, 18'i olumsuz çıkmış ve 66 adedinin de süreci devam etmektedir" diye konuştu.

'EN İYİ DENETÇİ TÜKETİCİDİR'

Güvenilir gıdaya ulaşabilmek adına en iyi denetçinin tüketici olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:

"Gıda denetimlerinde en iyi denetçinin tüketicinin kendisi olduğunu ifade ediyoruz, bu düsturla hareket ediyoruz. Tüketiciler yaptıkları alışverişlerinde gıda ile ilgili yaptıkları faaliyetlerde şüphe duymaları halinde kişisel ve kurumsal haklarının yanında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Alo 1754 Gıda hattı ile 05311740174 numaralı telefona bildirimde bulunmaları önemdir. Bu bir şikayet değil, toplumsal sorumluluktur. Dolayısıyla tüketicilerimizin de toplumsal sorumluluk içinde hareket ederek bildirimde bulunmaları önem arz etmektedir."