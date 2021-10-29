Erzincan'da Cumhuriyetin 98. yılı coşkusu

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman Valilik makamında tebrikleri kabul etti.

Ordu caddesi üzerinde yapılacak olan tören kent merkezinin yağışlı olması nedeniyle Merkez Spor Salonunda gerçekleşti. Düzenlenen törende, Vali Mehmet Makas ve beraberindeki protokol mensupları salondaki katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutladı.

3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunması ile devam eden programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na ilişkin mesajı okundu.

Üniversite öğrencilerinin Türk ve Azerbaycan bayrağı açtığı törende, öğrenciler şiirler okudu, kahramanlık türküleri söyledi.

Programda, 3. Ordu Komutanlığına bağlı bando takımı ile Erzincan Belediyesi Mehteran Takımı birlikte "Ölürüm Türkiyem" şarkısını seslendirdi.

Vali Makas, kutlama töreninde yaptığı konuşmada, "Tam bağımsızlık ve milli egemenliğe dayanan Cumhuriyet rejiminin, demokrasinin, özgürlüklerin ve eşitliğin teminatıdır diyerek, "Cumhuriyet, milletimiz için bir tanımdan ve yönetim biçiminden öte yüzyıllardır milletçe inşa ettiğimiz kaynağını hak, adalet ve eşitlikten alan bir yaşam tarzının bugün vücut bulmuş halidir. Bu sebeple sadece 29 Ekim'de idrak edeceğimiz bir olgu değildir. Bu yaşama biçiminin bugünün dünyasında toplumumuza hangi artı değerleri getirdiğini anlamak için çevremizdeki ülkelerin yaşadıklarına bakmak yeterlidir." dedi.

Öğrenciler tarafından okunan şiirler, 3. Ordu Komutanlığı Bölge Bandosu ve Erzincan Belediyesi Mehteran ekibinin dinletileri ile renklenen kutlama programında; katılımcılar tarafından sallanan Türk Bayrakları ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. - ERZİNCAN