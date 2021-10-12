Erciş'te husumetli aileler barıştırıldı

ERCİŞ, VAN (İHA) - Van'ın Erciş ilçesinde aralarında husumet bulunan 2 aile düzenlenen programla barıştırıldı.

Erciş'te bir ay önce 2 aile arasında çıkan ve çok sayıda kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumetin sona erdirilmesi için barış programı düzenlendi. Kanaat önderleri Murat Demir ve Sulhattin Çetin'in girişimleri sonucu düzenlenen barış programına kanat önderleri, AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam, Erciş İlçe Müftüsü Abdullah Bora ve husumetli aileler katıldı. Programda konuşan emekli imam Selahattin Çetin, kötülüğe yol verilmemesi gerektiğini belirterek, "Kötülüğe, kavgaya yol vermemeliyiz. Ancak biz insanız ve bunlar olabilir, olduğu zaman da biz çözmeliyiz" dedi.

Program, Kur-an-ı Kerim'in okunması, dua edilmesi, aile fertlerinin barışması ve yemek yenilmesiyle son buldu. - VAN

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