"EN BÜYÜK HİZMET EĞİTİME YAPILAN HİZMETTİR"...

SİVAS (Habermetre) - Sivas'taki tüm okulların öğretmen odaları standartları yükseltilerek yenileniyor. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediyemiz arasında imzalanan protokol kapsamında Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin, IMKB Anadolu Lisesi'nde yenilenen öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya geldi.

İMKB Anadolu Lisesi'nde okul öğrencileri tarafından karşılanan Başkanımız Bilgin sınıfları gezerek öğrencilere kitap hediye etti.

Yenilenen öğretmenler odasında eğitim neferleriyle bir araya gelen Başkanımız Hilmi Bilgin, "Biz Sivas Belediyesi olarak her zaman şunu söylüyoruz. En önemli yatırımımız çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğine yapılan yatırımdır. Bunun en başında da eğitim-öğretim gelmektedir. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin eğitimini verecek olan da siz değerli öğretmenlerimizdir. Eğitim camiamızla yaptığımız istişareler neticesinde öğretmenler odalarımızın mesleğin onuruna yakışır şekilde düzenlenmesinin faydalı olacağını kanaatine varıldı. Sivas il merkezimizde Milli Eğitim Müdürlüğümüzün belirlediği 70 okulun öğretmenler odalarının yenilenmesine yönelik bir çalışma başlattık. Bugün de IMKB Anadolu Lisemizi ziyaret ederek hem öğretmenlerimizle bir araya gelelim hem de öğretmenler odamızda yapılan yenileme çalışmalarını yerinde görelim istedik. Biz istişare ve ortak akıla çok önem veriyoruz. Bu anlamda yenilenen öğretmenler odamızın eksiği noksanı varsa da bizzat sizlerden dinleyelim eksikliklerimizi giderelim istiyoruz. " dedi.

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hükümetimiz eğitim alt yapısının geliştirilmesi noktasında büyük adımlar attı. " diyen Başkanımız Bilgin, "İlimizde de bu noktada büyük gelişmeler oldu. Bizlerde eğitim camiamıza, öğrencilerimize dokunabilecek onlara hizmet edebilecek onların talep ve isteklerini karşılayabilecek projelerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Yenilenen öğretmenler odalarımız eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sivas için, çocuklarımızın eğitimi için elimizi sadece taşın altına koymayacağız gerekiyorsa görev ve sorumluluklarımızı sırtlayarak kurumlarımızla istişare içerisinde 2023 hedeflerine doğru ilerleyeceğiz. Biz üstümüze düşen görevleri yapmak için her daim hazırız bunu bilmenizi istiyorum. " ifadelerine yer verdi.

IMKB Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Güler, "En büyük hizmet eğitime yapılandır. Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin eğitiminin en önemli unsuru ve motor gücü öğretmenlerimizin onur ve itibarına yakışır öğretmenler odasının açılışını bugün yaptılar. Bu ince ve anlamlı düşünce ve jestleri için kendilerine müteşekkiriz. " dedi.

Başkanımız Bilgin'e eğitime verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Dursun Yıldırım, "Öğretmenlerimizin onuruna yakışır şekilde dizayn edilen öğretmen odalarımız çağın teknolojisine uygun olarak yenilendi. Bütün masraflarını da Belediyemiz karşıladı. Hilmi Başkanımızın göreve geldiği günden itibaren ne zaman kendisinden eğitim camiamız için eğitim altyapımız için bir talepte bulunsak bizleri geri çevirmedi. Neredeyse bütün okullarımıza emekleri var. "Öncelik eğitim" diyen bir Başkanımız var. Kendisine eğitim camiamız adına bir kez daha teşekkür ediyorum. " ifadesini kullandı.

Oluşturma Tarihi : 14 Ekim, 2021

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