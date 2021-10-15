EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama Açıklaması

AA / Aybüke İnal Kamacı - Haberler | Güncel
EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama Açıklaması

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasında geçen olaya ilişkin emniyet müdür yardımcısının hedefe konulmasının haksızlık olduğunu savundu.

ANKARA (AA) - Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Genel Başkanı Abdurrahman Yılmaz, Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasında geçen olaya ilişkin emniyet müdür yardımcısının hedefe konulmasının haksızlık olduğunu savundu.

Yılmaz, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile bir polis memuru arasında geçen olay"a ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er'in, 1992'de Hakkari Özel Harekat Şube Müdürü olarak görev yaparken PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Emniyet Müdürü Ali Er'in oğlu olduğunu ve babasının yolundan kahramanca yürüdüğünü belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar mesleğinde sayısız başarılara imza atan gazi Volkan Er, şu an Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Hain darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz gecesi Ankara Mali Suçlar Şube Müdürü olan Er, Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde mücadele ederken darbeci hainlerin kurşunlarıyla gazi olmuştur. Kendisinin hedefe konulması hem suç hem de büyük haksızlıktır. Bu bir karalama kampanyasıdır. Bu hedef göstermektir ve asla kabul edilmeyecek bir durumdur. Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Er'i kimsenin hedef göstermesine ve karalamasına fırsat vermeyeceğiz."

AA / Aybüke İnal Kamacı - Son Dakika Haberleri
Emine Erdoğan'ın Çubuk'a gideceğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalık turşusu istedi

Emine Erdoğan'ın Çubuk'a gideceğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalık turşusu istedi

 Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Nihal Yalçın Demet Akalın Tamer Karadağlı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Fernando Alonso Sergio Perez
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: EMŞAV'dan Ankara'da emniyet müdür yardımcısı ile polis memuru arasındaki olaya ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 20:02:58. #1.17#